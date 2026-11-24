ASKON Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan'ın 24 Kasım mesajı

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda öğretmenliğin taşıdığı anlamı ve toplumdaki rolünü vurguladı. Turan, bu özel günün Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başöğretmen unvanını aldığı gün olduğunu hatırlatarak, eğitimin ülke geleceği için taşıdığı öneme dikkat çekti.

Atatürk'ün eğitim vizyonuna atıf:

Turan mesajında, Atatürk'ün genç nesillerin yetiştirilmesindeki sorumluluğu ifade eden sözlerine yer verdi. "Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır" ifadesinin, öğretmenlere verdiği ulvi görevi gözler önüne serdiğini belirtti ve eğitim ideallerinin yaşatılmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu söyledi.

Öğretmenlerin toplumsal katkısı:

Mesajında öğretmenliği; emek, sabır, özveri ve sevgi üzerine kurulu en onurlu mesleklerden biri olarak tanımlayan Turan, öğretmenlerin memleketin dört bir yanında bilginin, sevginin ve barışın öncüleri olduğunu ifade etti. Turan, öğretmenlerin tekâmül yolunda çocuklara güçlüklerle mücadele etmeyi öğrettiğini ve cehaletle mücadelede öncülük ettiklerini vurguladı. Ayrıca, "Öğretmenlerimiz; emek, özveri, sabır ve hoşgörünün kahramanlarıdır" sözleriyle mesleğin önemine dikkat çekti.

Kapanış bölümünde Turan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, hayatını kaybeden ve görev başında şehit olan tüm öğretmenleri saygı ve rahmetle andığını belirtti. Tüm eğitim camiasının gününü kutlayarak öğretmenlere teşekkürlerini sundu.

ANADOLU ASLANLARI İŞ ADAMLARI DERNEĞİ (ASKON) ERZURUM ŞUBE BAŞKANI YAVUZ SELİM TURAN, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYIMLADI.