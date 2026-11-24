Çaycuma'da yapay zekâ destekli radar uygulaması 26 hız ihlali ortaya çıkardı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, ekipler yapay zekâ destekli sistemle hız ihlallerini takip etti. Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin Saltukova ve Karapınar güzergâhlarındaki uygulamasında 26 hız ihlali belirlendi.

uygulamanın kapsamı:

Denetimler, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü sorumluluğunda yapıldı. Kontroller sırasında kullanılan yapay zekâ destekli radar sistemi ile güzergâhtan geçen araçların hızları anlık olarak izlendi ve hızlı olan araçlar tespit edildi. Radarla tespit edilen araçlar durdurularak detaylı incelemeye tabi tutuldu.

denetimde tespit edilenler ve uygulama sonrası işlemler:

Radar tespitlerinin ardından ekipler, durdurulan araçlarda muayene süreleri, zorunlu trafik sigortası ve yetki belgeleri gibi belgelerin geçerliliğini kontrol etti. Sürücülere trafik kurallarına uyulması ve hız limitlerinin aşılmaması konusunda uyarılarda bulunuldu. Kontrolleri tamamlanan sürücüler, eksiklik veya ihlal bulunmaması halinde yollarına devam etti.

Bölge Trafik ekipleri, trafik güvenliğini sağlama amacıyla benzer denetimlerin süreceğini bildirdi ve sürücüleri kurallara riayet etmeye çağırdı.

Çaycuma'da yapay zekâ destekli radar denetimi: 26 hız ihlali tespit edildi