Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer'den 24 Kasım mesajı

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda öğretmenlerin toplumun gelişimindeki rolünü ve geleceğin inşasındaki sorumluluklarını öne çıkardı. Tanfer, öğretmenliği hem fedakârlık hem de onur taşıyan bir meslek olarak tanımladı.

öğretmenlerin toplumdaki yeri:

Mesajında ilk ders zili ve ilk kalem anılarından söz eden Tanfer, öğretmenlerin çocukların ilk adımlarında, düştüklerinde ve öğrenme süreçlerinde oynadığı duygusal ve eğitsel rolü vurguladı. Okul bahçesindeki küçük anlardan hayata yön veren izlere kadar öğretmenlerin bıraktığı etkinin altını çizdi. Bu bağlamda Tanfer, "öğretmenlerimiz, istikbalimizi inşa eden eğitim neferleridir" ifadesiyle mesleğin geleceğe dair taşıdığı anlamı özetledi.

Tanfer ayrıca mesleğin; sabır, özveri ve güçlü bir sorumluluk bilinci gerektirdiğini belirtti. İdealist öğretmenlerin, genç dimağları ülkeye bağlı, ahlaklı, üretken ve Atatürk ilkelerini benimsemiş bireyler olarak yetiştirme çabalarını takdir etti.

görev, miras ve Atatürk'ün sözleri:

Mesajında Cumhuriyetin kurucusu Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmenlik hakkındaki sözlerine de yer veren Tanfer, Atatürk'ün öğretmenlerin milletin kültür ordusu olduğuna dair görüşünü hatırlattı. Atatürk'ün aktarılan sözü metinde şu şekilde yer aldı: "Bir millet kültür ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin o zaferlerin sürekli sonuçlar vermesi, ancak kültür ordusunun varlığına bağlıdır. Öğretmenler!.. Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir."

Tanfer, bu mirasın bugün de öğretmenlerin omuzlarında olduğunu ve onların genç nesilleri çağdaş uygarlık seviyesine taşıma sorumluluğunu taşıdığını kaydetti. Mesajında öğretmenlerin, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerine duyduğu inancı ifade etti.

Konsey başkanı, mesleğine adanmış öğretmenlerin gençlerin karakter ve bilgi birikimini şekillendiren en önemli aktörlerden olduğunu belirterek, eğitimcilerin hem bireysel hem toplumsal gelişimdeki dönüştürücü güçlerine vurgu yaptı.

Mesajın sonunda Tanfer, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere görevi başında şehit olan ve ebediyete intikal eden tüm öğretmenleri rahmet ve minnetle andığını; görev başındaki öğretmenlere ise çalışmalarında başarılar dilediğini iletti. Tanfer, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı ve eğitimin önemine dikkat çekti.

Erzurum Kent Konseyi tarafından yayımlanan bu mesaj, yerel düzeyde öğretmenlerin emeğine ve eğitim sisteminin toplum için taşıdığı öneme dikkat çekmeyi amaçladı. Tanfer'in ifadeleri, öğretmenlik mesleğinin hem duygusal hem de ulusal bir sorumluluk taşıdığını yeniden görünür kıldı.

ERZURUM KENT KONSEYİ BAŞKANI HÜSEYİN TANFER, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJDA, ÖĞRETMENLERİN TOPLUMUN GELİŞMESİNDE, GÜÇLÜ NESİLLERİN YETİŞMESİNDE VE TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNİN ŞEKİLLENMESİNDE ÜSTLENDİĞİ ÖNEMLİ ROLE DİKKAT ÇEKTİ.