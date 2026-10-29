Valilikte tebrikat kabulü: Kilis'te 29 ekim coşkusu

Valilikte tebrikat töreni

Kilis Valiliğinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla bir tebrikat töreni gerçekleştirildi. Törende, kutlama için gelen tebrik ve iyi dilekler kabul edildi.

Törenin kabul aşaması:

Valilikte düzenlenen törende Vali Ömer Kalaylı, kendisini tebrik edenlerin bayram kutlamalarını kabul etti ve kabul töreni kapsamında gelen ziyaretleri karşıladı.

Katılımcılar ve protokol:

Törene kent protokolü katıldı; törende protokol üyelerinin tebrikleri alındı ve 29 Ekim'in anlam ve önemine vurgu yapıldı. Kabul töreni Valilik organizasyonunda gerçekleşti.

Etkinlik, Kilis'teki resmi kutlama programının bir parçası olarak düzenlendi ve Cumhuriyetin kuruluşunun yıldönümü dolayısıyla gerçekleştirilen tebrikleşme geleneği sürdürüldü.

KİLİS VALİSİ KALAYLI, CUMHURİYET BAYRAMI TEBRİKLERİNİ KABUL ETTİ