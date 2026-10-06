Aslanapa’da yüzde 75 hibe ile ekilen ayçiçeklerinde hasat öncesi saha denetimi

hasat kontrollerinin kapsamı:

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde, TAKE Projesi kapsamında yüzde 75 hibe desteğiyle üreticilere dağıtılan ayçiçeği tohumlarının ekildiği alanlarda hasat öncesi kontroller gerçekleştirildi. Denetimler, ekili sahaların genel durumunu ve hasat hazırlıklarını yerinde tespit etmek amacıyla yapıldı.

Kontrolleri yürüten ekip, ekim alanlarındaki bitki gelişimini, sıra aralarını ve hasada hazırlık çalışmalarını inceledi; olası zararlı ve hastalık belirtileri ile sulama uygulamaları değerlendirildi. Bu incelemeler, hasat verimliliğini artırmaya yönelik önerilerin oluşturmasında temel veri sağladı.

üreticilere verilen destek ve değerlendirme:

Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yapılan incelemelerde, üreticilere verilen desteğin sahada izlenmesine önem verildi. Yetkililer, TAKE Projesi ile sağlanan hibe desteğinin üretimi teşvik ettiğini ve uygulamaların takip edilmesinin verim açısından kritik olduğunu vurguladı.

Yetkililer, tüm üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir hasat dönemi dileyerek kontrollerin periyodik olarak sürdürüleceğini bildirdi. Yapılan saha denetimleri, önümüzdeki hasat döneminde üreticilerin karşılaşabileceği sorunlara erken müdahale imkanı sunuyor ve destek programlarının etkinliğini artırmayı hedefliyor.

ASLANAPA’DA YÜZDE 75 HİBELİ AYÇİÇEĞİNDE HASAT KONTROLLERİ