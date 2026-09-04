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Asri Mezarlık önüne: taziye, gasilhane ve morgu bir arada barındıran yeni hizmet binası

Osmaniye Belediyesi, Asri Mezarlık girişine taziye evleri, morg, gasilhaneler ve idari birimler içeren modern Mezarlıklar Müdürlüğü binası inşa ediyor.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 12:26

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Asri Mezarlık önüne: taziye, gasilhane ve morgu bir arada barındıran yeni hizmet binası

Proje alanı ve amaçları:

Osmaniye'de Asri Mezarlık girişinde belediye tarafından yapımına başlanan Mezarlıklar Müdürlüğü yeni hizmet binasında çalışmalar sürüyor. Proje, taziye ziyaretlerinin, defin işlemlerinin ve idari hizmetlerin aynı alanda, daha modern koşullarda yürütülmesini hedefliyor.

Yeni binada neler olacak:

Binanın giriş katında 200 kişilik erkek taziye evi ile karşı bölümde kadın taziye evi yer alacak. Zemin katta gasilhaneler ve morg bulunurken, üst katta Mezarlıklar Müdürlüğü'ne bağlı idari birimler hizmet verecek. Böylece taziye evi, morg ve gasilhane tek çatıda toplanmış olacak.

Başkan Çenet'in değerlendirmesi:

İnşaat alanında incelemelerde bulunan Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Mevcut Mezarlıklar Müdürlüğü'nün 'ıptidai şartlarda' hizmet verdiğini belirten Çenet, yeni binanın modern ve ihtiyaçlara cevap verecek şekilde tasarlandığını vurguladı.

Çenet, 'Burada çok iptidai şartlarda bir hizmet binamız vardı. Şimdi Asri Mezarlığımızın hemen girişinde güzel bir Mezarlıklar Müdürlüğü hizmet binası yapıyoruz. Ama burada önemli olan şu; giriş katında 200 kişilik erkek taziye evi, yine hemen karşı bölümü ise kadın taziye evi olarak düzenlendi. Binanın zemin katında gasilhaneler var, tabii ki Allah göstermesin ama morglar var. Üst katında ise idari birim odalarımız var. Yeni hizmet binamız şimdiden hayırlı olsun' dedi.

Belediye yetkilileri, projenin tamamlanmasının ardından defin ve taziye süreçlerinde hem vatandaşların hem de görevli personelin daha düzenli ve saygılı bir ortamda hizmet alacağını belirtti.

MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN YENİ HİZMET BİNASINDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR.

MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN YENİ HİZMET BİNASINDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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