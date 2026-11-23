çağrının amacı ve kapsamı:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır yaptığı paylaşımda, 'Sanayi Uygulamaları İçin İnsansı Robot Geliştirme Çağrısı'nın başvurulara açıldığını duyurdu. Çağrı, sanayide yapay zeka destekli robot çözümlerinin yaygınlaştırılması, robot teknolojilerinde Türkiye’nin yetkinliğinin artırılması ve kritik bileşenlerde dışa bağımlılığın azaltılması amaçlarıyla hayata geçirildi.

Kacır, açıklamasında programın ülkenin ileri teknoloji üretim kapasitesini güçlendirmeyi ve rekabet gücünü artırmayı hedeflediğini vurguladı. Paylaşıma göre çağrı teknoloji ve Ar-Ge ekosistemine yön verecek nitelikte tasarlandı ve sektörde yerli çözümlerin geliştirilmesini teşvik edecek.

başvuru süreci ve destek detayları:

Çağrı kapsamında firmalara, proje bütçelerinin yüzde 50si oranında hibe desteği sağlanacak. Başvurular, 31 Aralık tarihine kadar kabul edilecek ve firmalar başvurularını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Programın önceliği; yapay zeka entegrasyonunu sağlayan insansı robot uygulamalarının sanayiye adaptasyonunu hızlandırmak, kritik parçaların yerli üretimini destekleyerek dışa bağımlılığı azaltmak ve sektörel rekabet gücünü yükseltmektir. Desteklenen projelerin, hem üretim süreçlerine doğrudan katkı sağlaması hem de yerli tedarik zincirini güçlendirmesi bekleniyor.

Mehmet Fatih Kacır paylaşımında, 'Ülkemizin ileri teknoloji üretim kapasitesini güçlendirecek ve rekabet gücümüzü artıracak bu kritik çağrı ile firmalarımıza proje bütçelerinin yüzde 50’si oranında hibe desteği sunacağız. Destek çağrımızın teknoloji ve Ar-Ge ekosistemimiz için hayırlı olmasını diliyorum.' ifadelerine yer verdi ve uygulamanın yaygınlaştırılması için sektörel iş birliklerine açık bir çağrı yaptı.

Başvuru yapmak isteyen firmaların son tarihe kadar gerekli dokümanları hazırlayarak bakanlık portalı üzerinden başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Programın çıktıları, yerli insansı robot geliştirme kapasitesinin takibini ve ileride oluşabilecek yeni çağrıların zeminini oluşturacak.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR, SANAYİDE YAPAY ZEKA DESTEKLİ ROBOT ÇÖZÜMLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI, ROBOT TEKNOLOJİLERİNDE TÜRKİYE’NİN YETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI VE KRİTİK BİLEŞENLERDE DIŞA BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI AMACIYLA ‘SANAYİ UYGULAMALARI İÇİN İNSANSI ROBOT GELİŞTİRME ÇAĞRISI’NIN BAŞVURULARA AÇILDIĞINI DUYURDU.