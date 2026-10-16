At nalı izleriyle çözülen cinayette ağır ceza bozuldu, sanık yeniden yargılanacak

Çifte cinayet dosyasında istinaf kararı sonrası yeni yargılama

Kayseri'nin Hacılar ilçesi Beğendik Mahallesi'nde 2 Ekim 2025'te meydana gelen ve gündeme atla kaçış görüntüleriyle yansıyan olayda, Fahri B. ile eşi Gülhanım B. evlerinin önünde av tüfeğiyle saldırıya uğrayıp hayatını kaybetmişti. Olayın ardından yürütülen soruşturmada tespit edilen izler ve kamera kayıtları sonucu bir şüpheli yakalanmıştı.

İzler, ekiplerin özel çalışmasıyla eşleştirildi:

Olay yeri inceleme ekiplerinin tespit ettiği at nalı izleri polis ekiplerini yönlendirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği koordinesinde oluşturulan özel araştırma ekibi; İstihbarat, KOM, Çevik Kuvvet, İnsansız Hava Araçları ve Polis Arama Kurtarma ekiplerinin katılımıyla teknik takip, dinleme ve arazi arama-tarama çalışmaları yürüttü. Ekiplerin ayrıca gerçekleştirdiği 125 saatlik kamera incelemesi sonucu, şüphelinin olay yerine bir atla geldiği ve aynı atla uzaklaştığı belirlendi.

Yakalama, tutuklama ve iddia edilen sebep:

Adresine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan M.G. (60), emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüyle adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma kapsamında öğrenilen iddiaya göre M.G.'nin, öldürdüğü Fahri B.'ye yıllar önce verdiği 70 bin TL borcu geri alamadığı için hareket ettiği öne sürüldü.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, zanlı M.G.'nin cinayetin ardından at üzerinde olay yerinden uzaklaştığı anlar da kayıt altına alınmıştı.

Mahkeme kararının istinafça bozulması:

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanık M.G. hakkında Fahri B.'yi tasarlayarak öldürme ve Gülhanım B.'yi delil karartma amacıyla öldürme suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Ancak dosya üzerinde inceleme yapan 12. Ceza Dairesi söz konusu kararı bozdu. Kararın ardından M.G. önümüzdeki hafta yeniden Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Dosyada ve soruşturmada yer alan bulgular ile istinaf aşamasındaki kararın içeriği, yeni duruşmada tarafların yeniden değerlendirmesine konu olacak.

KAYSERİ’NİN HACILAR İLÇESİNDE ALACAK VERECEK MESELESİNDEN DOLAYI YAŞLI ÇİFTE EVLERİNİN ÖNÜNDE PUSU KURUP ÖLDÜRDÜKTEN SONRA OLAY YERİNDEN ATLA KAÇAN SANIĞA VERİLEN 2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI BOZULDU. SANIK, YENİDEN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK.