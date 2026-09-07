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Ata tohumu ve yıllandırılmış güvercin gübresiyle domateste verim sırrı

Mustafa ve Dudu Akpınar, ata tohumu ve bir yıl dinlendirilmiş sıvı güvercin gübresiyle kimyasal kullanmadan iri ve verimli domatesler yetiştirdi.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 10:08

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Ata tohumu ve yıllandırılmış güvercin gübresiyle domateste verim sırrı

Ata tohumu, yıl bekletilmiş sıvı gübresi ve damlama sistemiyle üretim

Mustafa Akpınar ve eşi Dudu Akpınar çiftliği, kimyasal ilaç kullanmadan uyguladıkları yöntem ve bu yılki elverişli yağışların etkisiyle domateste yüksek verim elde etti. Bahçede yetişen domateslerin iriliği ve yaprakların arasındaki görüntü görenlerin dikkatini çekiyor; üreticiler bunun sırrını hem tohumda hem de gübrelemede arıyor.

Gübre hazırlanışı ve uygulama yöntemi:

Mustafa Akpınar, geliştirdiği doğal sıvı gübre tekniğini ayrıntılarıyla anlatıyor. Uygulamada 18 litrelik damacana kullanıyor, içine 6-8 kilo güvercin gübresi koyup üzerini suyla tamamlıyor ve karışımı 1 sene boyunca bekletiyor. Bir yıl sonra bu karışım süzülerek sıvı gübre haline getiriliyor ve damlama sistemi ile sebze, meyve ağaçları ve bahçeye veriliyor. Damlama yöntemi sayesinde gübre, suyla birlikte doğrudan bitkinin kök bölgesine ulaşıyor; her yıl işlem tekrarlanıyor. Mustafa, yöntemin ağaçlara da sebzelere de belirgin katkı sağladığını vurguluyor.

Tohumun ve iklimin etkisi:

Dudu Akpınar ise yıllardır korudukları ata tohumunun rolüne dikkat çekiyor. Bu yıl yağışların uygun gitmesinin, ata tohumunun ve bakımın birleşmesiyle domateslerin iri olmasına katkı sunduğunu belirtiyor. Çiftçi eşi, uzun yıllardır aynı tohumları saklayıp kullanmaya devam ettiklerini ve bunun doğal üretimde önemli bir yer tuttuğunu ifade ediyor.

Çiftliğin uygulaması, geleneksel bilgiyi modern sulama yöntemiyle birleştiriyor. Kimyasal kullanımının azaltılması, tohumun nesiller boyu korunması ve damlama sulama ile kök bölgesine hedefli besleme yapılması, hem çevresel hem de üretim açısından avantaj sağlıyor. Mustafa ve Dudu Akpınar, uygulamalarını her yıl tekrarlayarak doğal üretimi sürdürmeyi hedefliyorlar.

ÇİFTÇİ MUSTAFA AKPINAR VE EŞİ DUDU AKPINAR ÇİFTİ, ATA TOHUMU, ÖZEL HAZIRLANAN GÜVERCİN GÜBRESİ VE...

ÇİFTÇİ MUSTAFA AKPINAR VE EŞİ DUDU AKPINAR ÇİFTİ, ATA TOHUMU, ÖZEL HAZIRLANAN GÜVERCİN GÜBRESİ VE ELVERİŞLİ YAĞIŞLAR SAYESİNDE DOMATESTE YÜZ GÜLDÜREN VERİM ELDE ETTİ.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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