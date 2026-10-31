kütahya osb'ye doğal gaz sayaçlarının test ve kalibrasyonunu yapacak bölgesel merkez kuruluyor

TR33-ESKAM projesiyle bölgesel kalibrasyon altyapısı güçlendiriliyor:

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) hayata geçirilecek TR33-ESKAM Projesi ile doğal gaz sayaçlarının test ve kalibrasyon işlemlerinin yapılacağı bir bölgesel merkez kuruluyor. Merkez 500 metrekarelik bir alanda planlanıyor ve yatırımın toplam bütçesi 29 milyon 484 bin TL olarak açıklandı. Proje protokolü, Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu ve Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kutlu Eser tarafından imzalandı.

Projede Zafer Kalkınma Ajansı, bütçenin önemli bir bölümünü karşılayacak; ajansın desteği 22 milyon 113 bin TL ile proje bütçesinin yüzde 75