Ata tohumuyla yetişen mühürlü İpsala kavununda hasat yenikent pazarına indi

Mühürlü İpsala kavununda hasat sezonu başladı

Ankara'da ata tohumuyla ve susuz tarım yöntemiyle yetiştirilen Mühürlü İpsala Kavununda hasat başladı. Üreticiler bu yıl 80 dekar alandan yaklaşık 50 ton rekolte bekliyor. Hasat edilen kavunlar, Sincan ilçesi Yenikent semtindeki kavun pazarında toptan ve perakende satışa sunuluyor.

Üretim yöntemi ve kavunun özellikleri:

Üreticilerden Ömer Kılıç, kavunun bölgeye özgü olduğunu ve ata tohumu ile nesillerdir üretildiğini belirtiyor. Kılıç'a göre kavunlar 'kıraçta', yani susuz tarım yöntemiyle yetişiyor; bu nedenle aroması ve tadı farklılaşıyor. Üreticiler kavunları tarladan toplayıp traktörlerle Yenikent pazarına taşıyor. Kılıç, ata tohumu kullanmanın önemine değinerek dışarıdan getirilen fidelerde hastalık riski görüldüğünü, kendi tohumlarında ise bu sorunun yaşanmadığını vurguladı.

Uğur Çay ise Mühürlü İpsala Kavunu'nun asit oranının düşük, kabuğunun ince ve içinin turuncu renkte olduğunu aktardı. Çay, kavunun diğer çeşitlere göre daha aromalı olduğunu ve üretimlerinin geleneksel olarak üç kuşak boyunca sürdüğünü söyledi. Üreticiler, kavunun özelliklerini korumak için ata tohumu ekimini sürdürmeyi planlıyor.

Pazar ve tüketici profili:

Üreticiler, Mühürlü İpsala Kavunu'nun ağırlıklı olarak Ankaralılar tarafından tüketildiğini belirtiyor. Geçmişte Sincan merkezde kurulan pazara Kayseri, Erzurum, Trabzon ve Sivas gibi illerden alıcılar geldiği, kavunların kamyonlarla bu illere gönderildiği ifade edildi. Ancak ülke genelinde kavun üretiminin yaygınlaşmasıyla birlikte bu ürünün artık daha çok yerel tüketildiği, dolayısıyla 'bu kavunu sadece Ankaralıların yediği' görüşü paylaşılıyor.

Bu yılki sezonun verimli geçtiğini söyleyen üreticiler, hasat edilen kavunların Yenikent pazarında sergileneceğini, hem toptan hem perakende satış yapılacağını duyurdu. Halkın bu yerel lezzeti tatması için pazarın kapılarının açık olduğu belirtildi. Üreticiler ayrıca ata tohumlarının korunmasına ve bu tohumlarla üretimin devam ettirilmesine önem verdiklerini vurguladı.

ANKARA’DA ATA TOHUMUYLA YETİŞTİRİLEN MÜHÜRLÜ İPSALA KAVUNU’NDA 50 TON REKOLTE BEKLENİRKEN, KAVUNLAR SİNCAN’DAKİ KAVUN PAZARINDA ALICILARINI BEKLİYOR.