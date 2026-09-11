ata tohumuyle yetişen karpuzda verim iki kattan fazla arttı

hasat başladı:

Hatay’ın Kırıkhan ilçesi Topboğazı Mahallesi’nde hasat mevsimi çiftçilerin yoğun mesaisiyle devam ediyor. Yıllardır aynı tohumla üretim yapan Mennan Damlı, tarlasına sabahın erken saatlerinde ailesiyle birlikte gelerek olgunlaşan karpuzları topluyor. Geçen yıl dönüm başına yaklaşık 2 ton ürün alan Damlı, bu yıl verimde belirgin bir artış beklediğini söyledi.

ata tohumu ve aile üretimi:

Damlı, ata tohumuyla yaptıkları üretimi vurgulayarak bu geleneğin aile içinde nesilden nesile aktarıldığını belirtti. "Biz ata tohumu ekiyoruz. Bu babamın babasından, babamdan bize ve bizden çocuklarımıza devam ediyor," sözleriyle ailenin üretime bakışını özetledi. Aile fertleriyle birlikte yürüttükleri üretim sürecinde sabah-akşam tarlada çalıştıklarını, emeğin ve geleneğin verim artışında etkili olduğunu ifade etti.

rekolte beklentisi ve piyasa fiyatı:

Damlı, geçen yıl dönüm başına ortalama 2 ton ürün alırken bu yıl dönüm başına yaklaşık 5 ton rekolte beklediklerini söyledi. Üreticinin beklentisi tarladaki verimin düşülen emek ve uygulanan yetiştirme yöntemiyle paralel olduğuna işaret ediyor. Hatay halinde karpuzun kilogramı ise alıcı bulduğu fiyatla dikkat çekiyor; kilogram fiyatı 10 TL olarak ifade ediliyor.

Çiftçi Damlı, ürettikleri karpuzun orijinal ve organik olduğunu belirterek bölge üretimine katkı sağlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi. Aile boyu süren üretim geleneği ve tarladaki yoğun çalışma, bölgedeki hasat heyecanını canlı tutmaya devam ediyor.

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