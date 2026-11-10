Sınav haftasında gençlerin yanında: Geçit'ten üniversitelilere moral

Başkan Geçit İnönü Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, vize sınavlarına hazırlanan İnönü Üniversitesi öğrencileriyle buluşarak onlara moral verdi. Etkinlikte İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, AK Parti Malatya İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Kağan Mercan ve AK Parti Yeşilyurt İlçe Gençlik Kolları Başkanı Talha Polat da yer aldı. Katılımcılarla kısa sohbetler yapan yetkililer, öğrencilerin sınav heyecanını paylaştı.

Program ve ikramlar:

Yeşilyurt Belediyesi tarafından düzenlenen buluşma kapsamında, 9-12 Kasım tarihleri arasında öğrencilere tavuk pilav ve ayran ikram edildi. Etkinlik, sınav dönemi yoğunluğunu yaşayan gençlere küçük ama anlamlı bir destek sunmayı amaçladı. Belediye ekipleri öğrencilerle yakından ilgilenerek taleplerini dinledi ve ihtiyaçların not alındığını bildirdi.

Gençlere destek ve mesajlar:

Başkan Geçit, gençlerin eğitim süreçlerinde yanlarında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, öğrencilere başarı dileklerini iletti. Konuşmasında, "Gençlerimiz bizim geleceğimiz, yarınlarımızın teminatıdır" ifadelerine yer veren Geçit, bu tür buluşmaların motivasyonu artırdığına dikkat çekti. Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat ve programın düzenlenmesine katkı sağlayan isimlere teşekkür edildi.

Etkinlik, öğrencilerle belediye arasında kurulan yakın iletişimin bir örneği olarak değerlendirildi; katılımcılar, sınav sürecinde moral ve destek sağlayan bu tür girişimlerin önemine işaret etti.

BAŞKAN GEÇİT'TEN SINAV ÖNCESİ ÖĞRENCİLERE MORAL DESTEĞİ