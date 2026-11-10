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berfin yıldızının ölümüyle sonuçlanan kaza davasında sürücünün tutukluluğu sürdü

Eskişehir'de 4 Ekim 2026'da ölen Berfin Yılmaz davasında sürücü Levent Ç.'nin tutukluluğu devam etti; duruşmada savunma ve müşteki beyanları alındı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 11:31

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EDİTÖR: Burcu Kaya

berfin yıldızının ölümüyle sonuçlanan kaza davasında sürücünün tutukluluğu sürdü

Eskişehir'de görülen davada tutukluluk kararı devam etti

Eskişehir'de 4 Ekim 2026 tarihinde meydana gelen kazada ağır yaralanan ve 5 Ekim'de yaşamını yitiren Berfin Yılmaz (22) ile ilgili davanın ilk duruşmasında, sanık sürücü Levent Ç. (37) için tutukluluk halinin devamına karar verildi. Olayla ilgili soruşturma sonucu sanık hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan dava açıldı.

Kaza ve yaralanma süreci:

Kaza, Tepebaşı ilçesi Eti Caddesi üzerinde, bir kafenin önünde park halindeki 26 APC 516 plakalı hafif ticari aracın hareketi sonrası meydana geldi. İddialara göre; sanık araca bindikten hemen sonra sola manevra yaparken, cadde üzerinde ilerleyen ve 07 BLR 442 plakalı motosikleti kullanan Berfin Yılmaz aracın sol yanına çarptı. Ağır yaralanan Yılmaz, kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen 5 Ekim'de yaşamını yitirdi.

duruşmada savunma ve müşteki beyanları:

Eskişehir 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk celsede, duruşma salonuna getirilen sanık Levent Ç., savcılıkta verdiği ifadesini tekrar ettiğini belirtti ve aileye başsağlığı diledi. Soruşturma sırasında verdiği ifadede sanık, manevra yaparken motosikletliyi görmediğini söyleyerek, "Manevra yaptığım esnada motosikletli şahsı görmedim, hızlı bir şekilde gelip çarptı" ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı, keşifte hız tabelalarının incelendiğini ve maktulün süratli olduğunu savunarak tahliye talebinde bulundu. Karşı taraf olarak müşteki sıfatıyla duruşmada yer alan aile fertleri ise şikayetçi olduklarını bildirdi. Babası Celal Y., annesi Birgül Ş. ve ağabey Caner Y. duydukları manevi zarardan söz ederek davaya katılma taleplerini yineledi. Müşteki avukatı Av. Merve Hilal Ç. ise sanığın yolu yeterince kontrol etmeden yola çıktığını belirtti ve tutukluluk halinin sürmesini istedi.

mahkeme kararı ve sonraki süreç:

Mahkeme heyeti, olay yerinde yapılan keşif sonrası hazırlanan bilirkişi raporunun henüz dosyaya gelmemiş olmasını ve mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi; dosyaya ulaşacak bilirkişi raporu ve ilave deliller sonrasındaki celse yargılama süreci devam edecek.

ESKİŞEHİR’DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ BERFİN YILMAZ’IN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAZAYA İLİŞKİN TUTUKLU...

ESKİŞEHİR’DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ BERFİN YILMAZ’IN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAZAYA İLİŞKİN TUTUKLU YARGILANAN SÜRÜCÜ LEVENT Ç.’NİN İLK CELSEDE TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLİRKEN, SAVCILIK SORGUSUNDA "MANEVRA YAPTIĞIM ESNADA MOTOSİKLETLİ ŞAHSI GÖRMEDİM, HIZLI BİR ŞEKİLDE GELİP ÇARPTI" DEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI. (ARŞİV)

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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