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Malatya'da 10 kasım anması: şehir protokolünden Atatürk'e saygı

Malatya’da kent protokolü, askeri erkan ve öğrencilerle düzenlenen törenle Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında saygıyla anıldı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 11:43

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Malatya'da 10 kasım anması: şehir protokolünden Atatürk'e saygı

Törenin ayrıntıları:

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 88. yıl dönümünde Malatya'da düzenlenen resmi törenle anıldı. Anma programı, Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi ve kent yöneticileri ile geniş bir katılıma sahne oldu.

Törene Vali Seddar Yavuz, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile siyasi parti temsilcileri, askeri ve mülki erkan ve öğrenciler katıldı. Valilik, 2. Ordu Garnizon Komutanlığı, Malatya Büyükşehir Belediyesi, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları tarafından anıta çelenkler sunuldu.

Sirenlerin çalmasıyla birlikte saat 09.05'te saygı duruşu gerçekleştirildi ve ardından İstiklal Marşı okundu. Tören kapsamında Malatya Valisi Seddar Yavuz, Anıt Şeref Defteri'ni imzalayarak günün anlam ve önemine vurgu yaptı.

protokol ziyaretleri:

Resmî programın tamamlanmasının ardından kent protokolü, ziyaretlerini sürdürdü. Heyet, Atatürk Evi ile Halk Eğitim Merkezi'ni ziyaret ederek anma etkinliklerini yerinde inceledi ve program burada sona erdi.

MALATYA’DA 10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

MALATYA’DA 10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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