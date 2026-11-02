Atakum'da kreşlerin geleceği mecliste şekilleniyor

Atakum meclisinde kreş denetimleri ve verilen süre

Atakum Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısında, belediye tarafından işletilen çocuk kreşlerinin durumu gündemin ön sıralarına taşındı. Meclis Başkan Vekili Halil Taşkın yönetimindeki oturumda 8 gündem maddesi komisyonlara havale edilirken, AK Parti Meclis Üyesi Erdal Benli teftiş raporunda yer alan tespitleri soru önergesi olarak meclise sundu.

Denetim raporu ve verilen süre:

Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müfettişlerinin kreşlerde bazı kriterlerin eksik olduğuna dair rapor düzenlediğini aktardı. Yıldız, kurumlara eksikliklerin giderilmesi için 6 ay süre tanındığını ve bu sürenin 2027 Şubat'ta sona ereceğini belirtti. Yıldız ayrıca kreşlerin eğitim faaliyetlerinin bu süre zarfında kesintiye uğramayacağını, kapatma gibi bir durumun söz konusu olmadığını vurguladı.

Öğrenci, personel ve mali tablo:

Yıldız, belediyeye ait kreşlerde bu yıl kayıtlı öğrenci sayısının 206 olduğunu ve hizmet veren personel sayısının yaklaşık 78 olduğunu söyledi. Geçen yıl bu rakamın 320 olduğunu hatırlatan Yıldız, personel istihdamının önceki dönemdeki öğrenci sayısına göre planlandığını kaydetti. Kreş ücretlerinin bu yıl itibarıyla 15 bin TL olarak uygulandığını ve özel sektör fiyat artışlarının aile tercihlerini etkilediğini ifade etti.

Yıldız, bakanlık kriterlerine uyum sağlamak için özellikle Atakent Kreşi üzerinde çalışıldığını, Mevlana Kreşi'nin ise kiralık yer olması nedeniyle değerlendirmelerin sürdüğünü bildirdi. Ayrıca iğne deliği merkezi alanında planlanan ve zemin artı iki kat olarak öngörülen yeni yapıda 130 kişilik bir kreş oluşturma hedefinin bulunduğu belirtildi.

Toplantı, grup başkanvekillerinin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi. Mecliste gündeme gelen eksikliklerin 6 aylık süre içinde giderilmesine yönelik adımların takip edileceği bildirildi.

SAMSUN’UN ATAKUM BELEDİYE MECLİSİ’NDE ÜYELERİN SORULARINI CEVAPLAYAN ATAKUM BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI SUAT YILDIZ, BELEDİYE TARAFINDAN İŞLETİLEN KREŞLERİN MÜFETTİŞLER TARAFINDAN YETERLİ GÖRÜLMEDİĞİNİ VE 6 AY SÜRE TANINDIĞINI, BU SÜRE ZARFINDA GEREKLİ EKSİKLİKLERİN GİDERİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALARIN DEVAM ETTİĞİNİ SÖYLEDİ.