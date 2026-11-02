İçişleri bakanı Çiftçi Konya'daki afet lojistik ve yangın eğitim merkezini inceledi

ziyaret ve heyet:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Afet Lojistik ve Uluslararası Endüstriyel Yangınlara Müdahale Eğitim Merkezi’ni yerinde inceledi. Ziyarette Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya milletvekilleri Mehmet Baykan ve Ünal Karaman, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş Bakan Çiftçi’ye eşlik etti.

merkezin değerlendirilmesi:

Ziyaret sırasında Bakan Çiftçi, merkezin çalışmaları ve sahip olduğu imkanlar hakkında bilgi aldı ve Konya Büyükşehir Belediyesi’nin afet lojistiği ile uluslararası düzeyde hizmet veren eğitim merkezi için Başkan Uğur İbrahim Altay’ı tebrik etti. Merkezin teknik altyapısı, afet lojistiği kapasitesi ve uluslararası standartlarda verilen endüstriyel yangına müdahale eğitimleri konusunda değerlendirmeler yapıldı.

Başkan Altay ziyaretle ilgili olarak, "Merkezimizin imkanlarını ve çalışmalarını yerinde inceleyen İçişleri Bakanımız, hemşehrimiz Mustafa Çiftçi’ye ziyaretleri ve destekleri dolayısıyla teşekkür ediyorum. Konya’mızın afetlere karşı daha dirençli bir şehir olması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

tesisin boyutu ve amaçları:

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 20 bin metrekarelik bir alana kurulan yeni yerleşke; Sanayi İtfaiye Merkezi, Afet Lojistik Merkezi ve Uluslararası Endüstriyel Yangınlara Müdahale Eğitim Merkezi olmak üzere üç ayrı birimden oluşuyor. Yatırımın maliyeti yaklaşık 40 milyon lira olarak bildirildi.

Merkezin, bölgenin afetlere hazırlık ve müdahale kapasitesine katkı sağlaması hedefleniyor. Özellikle JOIFF akreditasyonuna sahip eğitim merkezi ile endüstriyel yangın müdahalesinde uluslararası standartlarda eğitim verileceği vurgulandı.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ, KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AFET LOJİSTİK VE ULUSLARARASI ENDÜSTRİYEL YANGINLARA MÜDAHALE EĞİTİM MERKEZİ’Nİ ZİYARET ETTİ