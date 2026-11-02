Dolar 49,9354 +0,01%
Euro 56,0889 +0,66%
Bist 10.997,73 +2,21%
Altın Gram 6.349,91 +1,44%
EUR/USD 1,1223 +0,52%
Brent Petrol 106,21 -6,37%
--°

İçişleri bakanı Çiftçi Konya'daki afet lojistik ve yangın eğitim merkezini inceledi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Konya Büyükşehir'in 20 bin metrekarelik afet lojistik ve JOIFF akreditasyonlu endüstriyel yangın eğitim merkezini inceledi.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 15:48

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Caner Şahin

İçişleri bakanı Çiftçi Konya'daki afet lojistik ve yangın eğitim merkezini inceledi

ziyaret ve heyet:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Afet Lojistik ve Uluslararası Endüstriyel Yangınlara Müdahale Eğitim Merkezi’ni yerinde inceledi. Ziyarette Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya milletvekilleri Mehmet Baykan ve Ünal Karaman, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş Bakan Çiftçi’ye eşlik etti.

merkezin değerlendirilmesi:

Ziyaret sırasında Bakan Çiftçi, merkezin çalışmaları ve sahip olduğu imkanlar hakkında bilgi aldı ve Konya Büyükşehir Belediyesi’nin afet lojistiği ile uluslararası düzeyde hizmet veren eğitim merkezi için Başkan Uğur İbrahim Altay’ı tebrik etti. Merkezin teknik altyapısı, afet lojistiği kapasitesi ve uluslararası standartlarda verilen endüstriyel yangına müdahale eğitimleri konusunda değerlendirmeler yapıldı.

Başkan Altay ziyaretle ilgili olarak, "Merkezimizin imkanlarını ve çalışmalarını yerinde inceleyen İçişleri Bakanımız, hemşehrimiz Mustafa Çiftçi’ye ziyaretleri ve destekleri dolayısıyla teşekkür ediyorum. Konya’mızın afetlere karşı daha dirençli bir şehir olması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

tesisin boyutu ve amaçları:

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 20 bin metrekarelik bir alana kurulan yeni yerleşke; Sanayi İtfaiye Merkezi, Afet Lojistik Merkezi ve Uluslararası Endüstriyel Yangınlara Müdahale Eğitim Merkezi olmak üzere üç ayrı birimden oluşuyor. Yatırımın maliyeti yaklaşık 40 milyon lira olarak bildirildi.

Merkezin, bölgenin afetlere hazırlık ve müdahale kapasitesine katkı sağlaması hedefleniyor. Özellikle JOIFF akreditasyonuna sahip eğitim merkezi ile endüstriyel yangın müdahalesinde uluslararası standartlarda eğitim verileceği vurgulandı.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ, KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AFET LOJİSTİK VE ULUSLARARASI...

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ, KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AFET LOJİSTİK VE ULUSLARARASI ENDÜSTRİYEL YANGINLARA MÜDAHALE EĞİTİM MERKEZİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yurtbaşı’da selle mücadele: başkan Doğan hizmete odaklandı
images

Atakum'da kreşlerin geleceği mecliste şekilleniyor
images

İçişleri bakanı Mustafa Çiftçi selçuklu’de belediye ve otizm vakfını ziyaret ett...
images

Huzuru sokakta, güveni hanede büyüterek Türkiye yüzyılı hedeflerine yürüyoruz

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kırsalın öncelikleri masaya yatırılıyor: Karabük İl Genel Meclisi 2027 bütçe görüşmelerine başladı

Tribünde dayanışma: 100 öğrenci Bursaspor karşılaşmasını izledi

Yüksekova il statüsü için hazırlanan yol haritasında öne çıktı

Küçükçekmece'de metrobüs motorunda çıkan yangın seferleri aksattı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı