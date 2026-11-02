Yurtbaşı’da selle mücadele: başkan Doğan hizmete odaklandı

Yurtbaşı’da ıslah ve temizlik çalışmaları:

Elazığ’ın Yurtbaşı beldesinde yaşanan sel felaketlerinin ardından belediye ekipleri dere yataklarında ıslah, genişletme ve temizlik çalışmalarına hız verdi. Çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan, muhtemel sel ve taşkın risklerine karşı gerekli tüm teknik tedbirlerin alındığını belirtti.

teknik tedbirler ve sahadaki uygulama:

Belediye, dere yataklarının temizlenmesi, genişletilmesi ve ıslah edilmesiyle su akışının düzenlenmesini ve olası taşkınların önlenmesini hedefliyor. Başkan Doğan, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasının öncelikleri olduğunu vurgulayarak ekiplerin tüm imkanlarla sahada olduğunu söyledi.

başkanın hedefi ve hizmet anlayışı:

Doğan, "Derdimiz de davamız da Yurtbaşı’dır. Tek gayemiz beldemize daha fazla hizmet kazandırmak" diye konuştu. Makamların oturmak için değil, millete hizmet etmek için olduğunu ifade eden başkan, hizmet anlayışlarını hemşehrilerinin duası ve gönül bağı üzerinden güçlendirdiklerini belirtti.

Başkan ayrıca benzer afetlerde yaşanabilecek zararları en aza indirmenin ve Yurtbaşı’nın yaşam kalitesini yükseltmenin temel hedefleri arasında olduğunu söyledi. Yürütülen ıslah, genişletme ve temizlik çalışmalarının beldenin güvenliği ve sürdürülebilir altyapısı açısından hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekildi.

Doğan, Rabbim kendilerine güç verdiği müddetçe gece gündüz demeden Yurtbaşı için çalışmaya, yaraları sarmaya ve yeni hizmetlerle beldeyi buluşturmaya devam edeceklerini ifade etti.

YURTBAŞI BELEDİYE BAŞKANI NİHAT DOĞAN, BELDE GENELİNDE YAŞANAN SEL FELAKETLERİNİN ARDINDAN DERE YATAKLARINDA BAŞLATILAN ISLAH, GENİŞLETME VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARININ ARALIKSIZ DEVAM ETTİĞİNİ BELİRTEREK, "VATANDAŞLARIMIZIN CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ KORUMAK, AFET ZARARLARINI EN AZA İNDİRMEK ADINA TÜM İMKÂNLARIMIZLA SAHADAYIZ" DEDİ