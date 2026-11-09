Atamızı anma günü: GSO başkanı Ünverdi'nin birlik ve üretim çağrısı

GSO'dan 10 Kasım anma mesajı:

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle andığını ifade etti.

Atatürk'ün mirası ve yol göstericiliği:

Ünverdi mesajında, Büyük Önder Atatürk'ü askeri bir deha, efsanevi bir komutan ve vizyoner bir devlet adamı olarak nitelendirdi. Atatürk'ün ileri görüşlülüğünün, kararlılığının ve milletine duyduğu güvenin Cumhuriyetimizin kuruluşunda belirleyici olduğunu vurgulayan Ünverdi, bu mirasın bugün de gelecek nesillere ışık tutmaya devam ettiğini belirtti.

Mesajda, bağımsızlık, özgürlük ve çağdaşlık ilkelerinin Atatürk'ün eserinin özünü oluşturduğu ve bu değerlerin korunmasının en önemli görevlerimiz arasında yer aldığına dikkat çekildi.

Üretim, bilim ve ekonomik bağımsızlık vurgusu:

GSO Başkanı Ünverdi, Atatürk'ün kalkınma anlayışının üretim, çalışma, bilim ve teknolojiye dayandığını hatırlattı. Ünverdi, Atatürk'ün sözlerinden ilham alarak, "Her fabrika bir kaledir" anlayışını benimseyerek üretimin, istihdamın ve teknolojik gelişimin önemine işaret etti.

Ünverdi, ekonomik bağımsızlığın güçlendirilmesinin ve çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmanın ancak üretim odaklı, bilim ve teknoloji rehberliğinde bir kalkınma ile mümkün olacağını belirterek, sanayi camiası olarak bu hedefe yönelik sorumlulukların kararlılıkla yerine getirileceğini vurguladı.

Kapanışta Ünverdi, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatan kahramanlarını bir kez daha saygı, özlem ve minnetle andığını ifade etti ve birlik ile kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

GSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ADNAN ÜNVERDİ