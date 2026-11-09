Kangal termik santralinde üretim durdu, işçiler rızasız izne çıkarıldı

Kangal termik santralinde üretim tamamen durdu

Torku’nun iştiraki olan Konya Şeker tarafından işletilen Kangal Termik Santrali’nde üretim, kömür tedariğinin kesilmesi sonucu tamamen durdu. Satışa çıkarıldığı belirtilen tesis için kömür temini sağlanamayınca ünitelerde elektrik üretimi kesildi ve tesis faaliyetleri askıya alındı.

Santralde çalışan yaklaşık bin kişiye ücretli ve ücretsiz izin uygulaması getirildi. İzne çıkarılan işçiler sabahın erken saatlerinde Kangal ilçe meydanında bir araya gelerek duruma tepki gösterdi.

işçilerin hukuki durumu ve şirketin açıklamaları:

İşçilere bilgilendirme yapan Avukat Cemal Karıksız, uygulamanın karşılıklı rıza olmadan gerçekleştirildiğini ve bunun İş Kanunu 22. madde açısından sorunlu olduğunu ifade etti. Karıksız, işçilerin izne zorlanmalarının hukuka aykırı olduğunu belirterek hak kayıplarının önlenmesi için sürecin takip edileceğini söyledi.

Şirket tarafından, tesisin üç ünitesinin arızalı olduğu gerekçesiyle üretimin durduğu iddia edilirken; resmi açıklamalarda kömür firmasına olan borçlardan kaynaklı tedarik kesintisi nedeniyle izne çıkarma yapıldığı da belirtildi. Bu çelişkili açıklamalar, işçilerin ve sendika temsilcilerinin tepkisini artırdı.

santralin geçmişi ve kapasite bilgileri:

Kangal Termik Santrali, 8 Şubat 2013 tarihinde özelleştirilerek Konya Şeker’e devredilmişti. Tesisin yıllık elektrik üretim gücü 1 milyon 908 bin 229 MWh olarak kayıtlarda yer alıyor.

Santral, 2020 yılında bacalardaki filtre eksiklikleri nedeniyle gündeme gelmiş; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimatıyla üretim 1 Ocak 2020 tarihinde durdurulmuştu. Bacalara filtre takılmasıyla 30 gün sonra tek türbinde, altı ay içinde ise tam kapasite üretime yeniden başlanmıştı.

Mevcut duruşma ve idari sürecin ayrıntıları beklenirken, işçiler hak kaybı yaşamamak için hukuki yollara başvuracaklarını ve sürecin takipçisi olacaklarını açıklıyor. Şirketin kömür tedariki, birimlerin teknik durumu ve olası satış girişimlerine ilişkin gelişmeler, bölgedeki istihdam ve enerji üretimi açısından belirleyici olmaya devam edecek.

KONYA ŞEKER TARAFINDAN İŞLETİLEN KANGAL TERMİK SANTRALİ (ARŞİV)