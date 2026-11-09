Güçlü oda için ortak akıl çağrısı: sigorta sektöründe çözüm odaklı temsil

Toplantıda öne çıkanlar:

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkan Adayı Mustafa Eken, seçim çalışmaları kapsamında Finansal Hizmetler ve Sigortacılık Faaliyetleri Komitesi üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıya beyaz listeden aday olan Şener İpek, Yücel Tan ve Serkan Erol ile diğer komite üyesi adayları katıldı. Görüş alışverişinde finansal hizmetler ve sigortacılık sektörünün mevcut durumu, sektörel sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Eken'in yaklaşımı:

Eken, sektör temsilcilerinin öneri ve taleplerini dinleyerek STSO'nun üyelerin ihtiyaçlarına doğrudan cevap veren, çözüm üreten ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Güçlü oda için farklı sektörlerdeki üyelerle çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Eken, STSO'nun tüm üyelerin ortak sesi olması gerektiğini ifade etti.

Şener İpek'in 11 maddelik önerileri:

Toplantıda Şener İpek tarafından hazırlanan "Sigorta Sektöründe Güçlü Temsil, Ortak Akıl ve Sürdürülebilir Gelişim" başlıklı 11 maddelik proje sunuldu. Öne çıkan maddeler arasında sigortacılık faaliyetlerinin bankacılıktan ayrı değerlendirilmesi, sigorta acentelerinin mesleki kimliğinin korunması ve mevzuata aykırı ile kayıt dışı faaliyetlerin takip edilerek haksız rekabetin önlenmesi yer aldı. Ayrıca sektör sorunlarına yönelik ortak çalışma komisyonu kurulması, meslek komitesinin katılımcı bir anlayışla yönetilmesi ve düzenli istişare mekanizmalarının hayata geçirilmesi öngörüldü.

Projede eğitim ve istihdam başlıkları da ön plana çıktı; sigorta mevzuatı, yeni ürünler, hasar süreçleri ve dijitalleşme konularında eğitimlerin düzenlenmesi, üniversitelerle iş birliğiyle gençlerin sektöre kazandırılması ve istihdam imkanlarının artırılması hedeflendi. Kamu ihalelerinde yerel acentelere eşit fırsat sağlanması, trafik kazası tutanakları ve hasar süreçlerinin iyileştirilmesi için Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ile iş birliği yapılması, bankalar ve finans kuruluşlarıyla iş birliğinin güçlendirilmesi ve meslek komitesi toplantılarının gündem, karar ve sonuçlarının şeffaf şekilde paylaşılması da öneriler arasında yer aldı.

Ortak aday ve kolektif temsil hedefi:

Toplantıda ortak aday çıkarma ve kolektif temsil anlayışının benimsenmesi gerektiği vurgulandı. Amaç, sektörel talepleri daha etkili şekilde oda yönetimine taşımak ve farklı görüşlerin ortak bir zeminde buluşturularak uzlaşma sağlanması olarak açıklandı. Bu yaklaşımın, sektör temsilcilerinin oda yönetiminde daha güçlü söz sahibi olmasını ve mesleki taleplerin birlikte savunulmasını sağlayacağı belirtildi.

Mustafa Eken, toplantıya katılanlara teşekkür ederek Sivas'ın gelişmesi ve şehirde birlikteliğin artması için beyaz pusulaya destek istedi. Toplantı genelinde ortak akıl, istişare ve güçlü temsil anlayışının önemi bir kez daha öne çıktı.

SİVAS TİCARET VE SANAYİ ODASI (STSO) BAŞKAN ADAYI MUSTAFA EKEN KONUŞMA YAPTI