Çin'le ticarette açığı kapatma çağrısı: ihracatı güçlendirme hedefi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-Çin Yeşil Kalkınma İş Forumu'ndaki konuşmasında iki ülke ilişkilerinin siyasi diyalog sayesinde ekonomik zeminde daha dengeli ve üretim odaklı hale getirilebileceğini vurguladı. Yılmaz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasındaki ortak iradenin ikili ilişkilerin geliştirilmesi için güçlü bir zemin oluşturduğunu belirtti.

ticaret hacmi ve dengesizlik:

Yılmaz, 2025 yılı verilerine göre Türkiye ile Çin arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 53 milyar dolar seviyesine ulaştığını açıkladı. Buna karşılık, aynı dönemde Türkiye'nin Çin'e ihracatının yaklaşık 3,3 milyar dolar olarak kaldığını, Çin'den yapılan ithalatın ise 49,6 milyar dolar düzeyine yükseldiğini söyledi. Bu veriler ışığında ikili ticaret açığının 46,3 milyar dolar olarak gerçekleştiği ifade edildi ve Çin'in ülkemizin en büyük dış ticaret ortağı konumuna geldiğine dikkat çekildi.

ihracat artışı ve stratejik öncelikler:

Yılmaz, 2026 yılının ilk on ayında Türkiye'nin Çin'e yönelik ihracatında kaydedilen yüzde 48,8 artışı olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi. Bu ivmenin kalıcı hale getirilmesinin ve ihracatın daha güçlü büyüme göstermesinin önemine vurgu yaptı. Ayrıca Çinli şirketlerin Türkiye'deki yatırımlarını artırarak özellikle üretim, teknoloji geliştirme ve ihracat odaklı projelere yönelmelerinin arzu edildiğini belirtti; bu yatırımların ülkemizin sanayi kapasitesine ve rekabet gücüne katkı sağlayacağı ifade edildi.

yeşil dönüşüm ve uluslararası sorumluluk:

Konuşmasında çevresel boyutu da öne çıkaran Yılmaz, Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda yeşil dönüşümü kalkınma politikalarının temel unsurlarından biri olarak ele aldığını söyledi. Yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması, enerji verimliliğinin geliştirilmesi, düşük karbonlu üretim ve sürdürülebilir ulaşımın desteklenmesi adımlarının önümüzdeki dönemde öncelik olacağı belirtildi.

Yılmaz ayrıca, Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapmasının iklim diplomasisinde üstlenilen sorumluluğun önemli bir göstergesi olduğunu kaydetti. COP31'in iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası iş birliğini güçlendiren; finansman ve teknoloji alanlarında somut ilerlemeler sağlayan bir platform olmasını hedeflediklerini söyledi.

Genel olarak Yılmaz, siyasi diyalogun ekonomik ilişkilerin daha dengeli, sürdürülebilir ve üretim odaklı bir zemine oturtulması için fırsat sunduğunu; bu çerçevede ticaret açığının azaltılması, ihracatın artırılması ve yeşil dönüşümün hızlandırılmasının öncelikli hedefler olduğunu vurgulayarak sözlerini tamamladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Türkiye ile Çin arasındaki ticaret hacmi 2025 yılında yaklaşık 53 milyar dolara ulaştı"