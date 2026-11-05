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Çamardı'nın ışığında kazananlar belli oldu: foto safari 2026 ödülleri sahiplerini buldu

Çamardı Foto Safari 2026 sonuçlandı; Levent Ateş birinci, Seyit Konyalı ikinci, Mehmet Palta üçüncü oldu. 20 eser sergilendi, 190 bin lira ödül verildi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 11:09

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Çamardı'nın ışığında kazananlar belli oldu: foto safari 2026 ödülleri sahiplerini buldu

Çamardı'nın ışığında kazananlar belli oldu: foto safari 2026 ödülleri sahiplerini buldu

Niğde’nin Çamardı ilçesinde düzenlenen Çamardı Foto Safari 2026 sonuçlandı. Çamardı Kaymakamlığı, Çamardı Belediyesi ve Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) iş birliğiyle 27 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında "Doğanın Işığında Çamardı" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte fotoğrafçılar Aladağlar’ın doğal güzelliklerini, ilçenin tarihi yapılarını, kırsal yaşamını ve yöresel kültürünü objektiflerine yansıttı.

ödüller ve dereceye girenler:

Yarışmada birincilik ödülünü Levent Ateş kazanırken, ikinci olan isim Seyit Konyalı, üçüncü ise Mehmet Palta oldu. Seçici kurul ayrıca 20 eseri sergileme ödülüne değer gördü. Sergileme ödülü kazanan fotoğrafçılar arasında Fatma Üçel, Ömer Kilit, Nedim Urcan, İsmail Taşgeldi, Rabia Arol, Begüm Kılınç, Fatih Yılmaz, Tolga Kanık, Bülent Küçük ve Yusuf Biltekin yer aldı.

seçici kurul ve ödül bütçesi:

Yarışmanın seçici kurulunda Burcu Önal, Fatih Kızılkaya, İbrahim Şimşek, Mehmet Aslan, Mustafa Seven, Osman Demirden ve Prof. Dr. Ozan Bilgiseren görev aldı. Dereceye giren ve sergileme ödülüne değer görülen eserler için toplam 190 bin lira ödül ayrıldı. Etkinlik, Çamardı’nın doğal ve kültürel değerlerinin tanıtılmasına katkı sağlamayı ve ilerleyen süreçte ilçenin tanıtımında kullanılmak üzere bir fotoğraf arşivi oluşturmayı hedefliyor.

ÇAMARDI FOTO SAFARİ 2026’NIN SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÇAMARDI FOTO SAFARİ 2026’NIN SONUÇLARI AÇIKLANDI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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