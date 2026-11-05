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Öğrenciler maketlerle cumhuriyetin ve yerelin izlerini sergiledi

Çamardı Atatürk Ortaokulu'nda açılan 'güçlü türkiye' maket sergisinde öğrenciler TBMM, Hürkuş, Otokar Cobra, Atak ve MİLGEM ile Niğde mirasını tanıttı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 11:11

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Öğrenciler maketlerle cumhuriyetin ve yerelin izlerini sergiledi

Atatürk Ortaokulu'nda 'güçlü türkiye' temalı maket sergisi

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Atatürk Ortaokulu'nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası etkinlikleri kapsamında 'güçlü türkiye' temalı maket sergisi düzenlendi. Öğrencilerin el emeğiyle hazırladığı maketler, millî savunma sanayisi ürünleri ile Niğde'nin kültürel mirasını aynı çatı altında topladı.

Hazırlık ve rehberlik süreçleri:

Sergi, okulun Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni ve Çamardı Genç Ofis Resim Eğitmeni olan Derya Çalta rehberliğinde hazırlandı. Öğrenciler saha çalışması, ölçülendirme ve malzeme seçimi gibi tasarım süreçlerini uygulayarak modelleri gerçekleştirdi; süreç, hem teknik hem de yaratıcı becerilerin gelişimine odaklandı.

Öne çıkan maketler ve tanıtımları:

Ziyarette öğrenciler hazırladıkları maketleri ziyaretçilere bizzat tanıttı. Sergide Elife Kıraç TBMM binası, Hanım Hejin Avcı Hürkuş eğitim uçağı, Adem Eke Otokar Cobra zırhlı kara aracı, Bekir Ok Atak helikopteri ve Furkan Gün MİLGEM kapsamında geliştirilen milli gemi maketiyle yer aldı. Niğde'nin tarihi ve mimari mirasını yansıtan çalışmalarda ise Dürdane Ebrar Serttaş Gümüşler Manastırı, Talha Çınar Niğde Saat Kulesi ve Hayrunnisa Camcı tarihi su kemerleri maketlerini tanıttı.

Ziyaretçilere eserlerin teknik özellikleri, tarihsel ve kültürel önemleri hakkında bilgi veren öğrenciler, sergi sürecinde üstlendikleri sorumlulukla hem anlatım becerilerini hem de tarih bilincini pekiştirdi.

NİĞDE’DE ÖĞRENCİLERDEN “GÜÇLÜ TÜRKİYE” SERGİSİ

NİĞDE’DE ÖĞRENCİLERDEN “GÜÇLÜ TÜRKİYE” SERGİSİ

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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