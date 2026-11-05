Malatya'da atların özgürlüğünü fotoğrafa taşıyan sergi açıldı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde fotoğraf sergisi

Malatya Turgut Özal Üniversitesi, kültür ve sanat takvimine yeni bir etkinlik ekledi. Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Yüksel Açıkgöz tarafından hazırlanan "Bir Kare Özgürlük" adlı fotoğraf sergisi, Yusuf Bozkurt Özal Fuaye Salonu'nda düzenlenen törenle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Açılış törenine üniversite yönetimi, akademik ve idari personel ile öğrencilerin yanı sıra kent ve sanat kuruluşlarından temsilciler katıldı. Törende konuşmaların ardından açılış kurdelesi Rektör Prof. Dr. Recep Bentli ile serginin hazırlayıcısı Dr. Öğr. Üyesi Yüksel Açıkgöz tarafından birlikte kesildi.

32 fotoğraf: sekiz aylık çalışmanın ürünü:

Sergi, sekiz aylık bir çekim sürecinin ardından ortaya çıkan 32 fotoğraftan oluşuyor. Çekimler, üniversitenin Atçılık ve Atlı Sporlar Uygulama ve Araştırma Merkezi ile çevresinde gerçekleştirildi. Fotoğraflarda atların doğal ortamdaki duruşu, hareketleri ve estetik detayları çarpıcı kadrajlarla aktarılıyor.

Bir araya getirilen kareler, atların doğayla bütünleşen görünümünü ve özgürlük hissini ön plana çıkarıyor. Fotoğraf dili aracılığıyla izleyiciye aktarılan görsel anlatımlar, estetik ve duygusal boyutlarıyla serginin merkezini oluşturuyor.

Rektörün ve izleyicilerin değerlendirmesi:

Sergiyi gezen Rektör Prof. Dr. Recep Bentli, eserlerin niteliğini vurgulayarak Dr. Öğr. Üyesi Yüksel Açıkgöz'ü çalışmasından dolayı tebrik etti ve serginin üniversite yaşamına katkı sağlayacağına dair temennilerini iletti. Katılımcılar, fotoğrafların teknik ve anlatısal yönlerinin yanı sıra atları konu edinen temanın kampüs kültürüne yeni bir boyut kattığını belirtti.

"Bir Kare Özgürlük" sergisi, at fotoğrafçılığının görsel zenginliğini akademik ve yerel izleyiciyle buluşturarak üniversitenin sanat etkinlikleri programında dikkat çeken bir durak oldu.

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİNDE "BİR KARE ÖZGÜRLÜK" FOTOĞRAF SERGİSİ AÇILDI