Sınav molası: öğrenciler için tavuk pilav ve ayran ikramı

Üniversite merkezinde kısa bir mola:

İnönü Üniversitesi Merkez Kütüphanesi önünde düzenlenen etkinlikte, vize haftasında yoğun tempoda çalışan öğrencilere tavuk pilav ve ayran ikram edildi. Program, öğrencilere ders aralarında kısa bir dinlenme ve moral imkânı sunmayı hedefledi.

Katılımcılar ve destekçiler:

Etkinlik, Genç Yazılım Topluluğu, Yeşilyurt Belediyesi ve Malatya ÜniAk iş birliğiyle gerçekleştirildi. Programda İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ve AK Parti Malatya Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Kağan Mercan hazır bulundu.

Program takvimi ve amaç:

İkram programı 12 Kasım’a kadar her gün saat 19.00’da devam edecek şekilde planlandı. Organizasyonun amaçları arasında vize dönemi stresinin hafifletilmesi, öğrencilere destek sağlanması ve üniversite içinde dayanışma ile paylaşma kültürünün güçlendirilmesi yer alıyor.

Gönüllüler ve organizatörler, benzer uygulamaların öğrenci motivasyonuna olumlu katkısı olduğunu belirterek programın sıcak bir mola sunduğunu vurguladı. Etkinlik, kısa zamanda öğrenci yoğunluğunun bulunduğu alanda dikkat çekti ve katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılandı.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENCİLERE SINAV MOLASI İKRAMI