Dolar 50,2091 -0,02%
Euro 56,3946 +0,14%
Bist 11.712,67 +2,00%
Altın Gram 6.670,28 +0,43%
EUR/USD 1,1232 +0,12%
Brent Petrol 91,48 -1,18%
--°

Engelli öğrencilerle buluşma: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi erişilebilir kampüs hedefine odaklandı

EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Engelli Öğrenci Birimi Komisyonu ve öğrencilerle erişilebilirlik, ihtiyaç ve çözümleri görüştü.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 09:02

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Engelli öğrencilerle buluşma: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi erişilebilir kampüs hedefine odaklandı

Toplantının gündemi:

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Engelli Öğrenci Birimi Komisyonu üyeleri ve öğrenciler, Rektörlük Toplantı Salonunda bir araya geldi. Toplantıda engelli öğrencilerin eğitim ve kampüs yaşamında karşılaştıkları sorunlar ile ihtiyaçlara yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Öğrenci talepleri ve değerlendirmeler:

Toplantıda öğrencilerin görüş, talep ve önerileri dinlendi; uygulamada yaşanan güçlükler ve öncelikli beklentiler ele alındı. Rektör Kuyrukluyıldız, eğitim hayatına eşit koşullarda katılımın önemine dikkati çekti ve öğrencilerin paylaşımlarının çalışmalara yön vereceğini belirtti.

Erişilebilirlik hedefleri ve sonraki adımlar:

EBYÜ'nün tüm öğrencilere yönelik kapsayıcı, erişilebilir ve destekleyici bir eğitim ortamı sunmasının öncelikli hedefler arasında olduğu vurgulandı. Mevcut imkanlar ile geliştirilmesi gereken alanlar komisyon üyeleriyle birlikte değerlendirildi ve karşılıklı görüş alışverişinin ardından toplantı sona erdi.

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (EBYÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. UFUK KUYRUKLUYILDIZ, ENGELLİ...

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (EBYÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. UFUK KUYRUKLUYILDIZ, ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ KOMİSYONU ÜYELERİ VE ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Saat 09.05'te bir araya geldiler: Bodrum'da öğrencilerin anlamlı koreografisi
images

Siirt'te gençlerin okuma ortamı güçlendirildi, Bilal Erdoğan açılışa katıldı
images

Haliliye belediyesinden öğrencilere bilinçlendirme eğitimi
images

Öğretmenler eTwinning atölyesi için Sivas'ta bir araya geldi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

CHP Pendik ilçe başkanı Abidin Ekren trafik kazasında ağır yaralandı

Anlık kaza kaydında ortaya çıktı: çarpılan yaya sürücünün arkadaşının eşi çıktı

Yenipazar’da engelsiz sosyal katılım için adım atıldı

Erzin'de samanlık yangını itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı

TREND HABERLER

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Türkiye ve İspanya’dan sağlık teknolojilerinde bilim köprüsü kuruluyor

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı