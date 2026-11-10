Engelli öğrencilerle buluşma: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi erişilebilir kampüs hedefine odaklandı

Toplantının gündemi:

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Engelli Öğrenci Birimi Komisyonu üyeleri ve öğrenciler, Rektörlük Toplantı Salonunda bir araya geldi. Toplantıda engelli öğrencilerin eğitim ve kampüs yaşamında karşılaştıkları sorunlar ile ihtiyaçlara yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Öğrenci talepleri ve değerlendirmeler:

Toplantıda öğrencilerin görüş, talep ve önerileri dinlendi; uygulamada yaşanan güçlükler ve öncelikli beklentiler ele alındı. Rektör Kuyrukluyıldız, eğitim hayatına eşit koşullarda katılımın önemine dikkati çekti ve öğrencilerin paylaşımlarının çalışmalara yön vereceğini belirtti.

Erişilebilirlik hedefleri ve sonraki adımlar:

EBYÜ'nün tüm öğrencilere yönelik kapsayıcı, erişilebilir ve destekleyici bir eğitim ortamı sunmasının öncelikli hedefler arasında olduğu vurgulandı. Mevcut imkanlar ile geliştirilmesi gereken alanlar komisyon üyeleriyle birlikte değerlendirildi ve karşılıklı görüş alışverişinin ardından toplantı sona erdi.

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (EBYÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. UFUK KUYRUKLUYILDIZ, ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ KOMİSYONU ÜYELERİ VE ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ