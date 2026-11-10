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Kütahya'da okullara sürdürülebilir ve güvenli eğitim için kapsamlı iyileştirme planı

UNESCO, Japonya ve MEB iş birliğiyle yürütülen RISE projesiyle Kütahya okullarında enerji verimliliği, ısı yalıtımı ve deprem güçlendirmeleri yapılacak.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 09:58

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Kütahya'da okullara sürdürülebilir ve güvenli eğitim için kapsamlı iyileştirme planı

Kütahya'da RISE projesi kapsamında okul binaları yerinde değerlendirildi

Kütahya İl Millî Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, UNESCO öncülüğünde, Japonya Hükûmetinin desteği ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen RISE Türkiye-Dayanıklı Altyapı ve Güvenli Eğitim Projesi çerçevesinde kentteki okullarda incelemelerde bulunduklarını açıkladı. Yılmaz, projenin okul binalarının hem enerji verimliliğini artırmayı hem de deprem güvenliğini güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti.

İnceleme ve toplantı süreci:

Çalışmalar kapsamında Kütahya İl Millî Eğitim Müdürlüğü Maarif Salonu'nda bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya İhale ve Koordinasyon Daire Başkanı Hacı Mehmet Kuloğlu, Yapım İşleri Daire Başkanlığı temsilcileri, bakanlık yetkilileri, UNESCO temsilcileri ve Pamukkale Üniversitesi akademisyenleri katıldı. Toplantıda proje kapsamındaki okulların mevcut durumları ve teknik ihtiyaçları ayrıntılı şekilde değerlendirildi.

Enerji verimliliği ve yapı güçlendirme önlemleri:

Yılmaz, proje kapsamında okullarda öncelikli olarak LED aydınlatma geçişi, ısıtma sistemlerinin iyileştirilmesi, pencere ve doğramaların yenilenmesi ile ısı yalıtımı çalışmalarının planlandığını; enerji tüketiminin düzenli olarak izlenmesinin de önem taşıdığını vurguladı. Aynı zamanda, okul binalarının güncel deprem yönetmeliğine uygun hale getirilmesi için dış cepheden uygulanabilecek güçlendirme yöntemleri ve mühendislik çözümlerinin değerlendirildiği ifade edildi.

Yetkililer, saha incelemeleriyle eğitim yapılarının fiziki şartları ve teknik özelliklerinin tespit edildiğini, çalışmaların eğitim-öğretim faaliyetlerini en az etkileyecek biçimde planlanacağını bildirdi. Pilot uygulamanın yapılacağı okul ve çalışma kapsamı ise yapılacak teknik değerlendirmeler sonucunda belirlenecek.

Mustafa Yılmaz, projenin amacı olarak öğrencilere daha verimli, güvenli ve sürdürülebilir eğitim ortamları sunmayı gösterdiklerini ve bu hedef doğrultusunda Millî Eğitim Bakanlığı ile ilgili paydaşların iş birliği içinde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

KÜTAHYA’DA OKULLARIN ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE DEPREM GÜVENLİĞİ İÇİN ÇALIŞMA

KÜTAHYA’DA OKULLARIN ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE DEPREM GÜVENLİĞİ İÇİN ÇALIŞMA

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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