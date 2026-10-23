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Sonbaharın renkleri Artvin'de tablo gibi

Artvin ve çevresi sonbaharda sarı, turuncu ve kırmızıya bürünürken, Sahara Geçidi ve köylerin time-lapse ile drone görüntüleri bölgeyi ön plana çıkarıyor.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 10:49

GÜNCELLEME: 23 Ekim 2026 - 10:54

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EDİTÖR: Aslı Han

Sonbaharın renkleri Artvin'de tablo gibi

Sonbaharın Artvin'de yarattığı manzara

Doğal güzellikleriyle bilinen Artvin ve çevresi, sonbaharın gelişiyle birlikte sarı, turuncu ve kırmızının zengin tonlarına büründü. Artvin-Ardahan kara yolu üzerindeki ve yüksek rakımlı alanlarda kaydedilen görüntüler, bölgenin fotoğrafçılar ve doğa tutkunları için neden cazip olduğunu bir kez daha gösterdi.

Profesyoneller için doğal plato:

2500 rakımlı Sahara Geçidi ile Artvin’in köy ve yaylalarında ortaya çıkan renk cümbüşü, sis denizinin üzerinde kalan manzaralar ve göl yansımalarıyla birleşerek kartpostallık kareler oluşturuyor. İçerik üreticisi Halil Sopaoğlu, bu atmosferi time-lapse/hyperlapse teknikleri ve havadan çekimler kullanarak kayıt altına aldı; ortaya çıkan görüntüler hem hareket hem de ışık değişimlerini çarpıcı biçimde aktarıyor.

Bölge tanıtımı ve ekoturizm potansiyeli:

Bu nitelikteki görseller, Artvin'in ekoturizm ve doğa fotoğrafçılığı potansiyelini güçlendiriyor. Özellikle yüksek rakımlı geçitler, el değmemiş köy ve yaylalar profesyonel görsel içerik üreticileri için doğal bir saha sunuyor. Sosyal medya platformlarında paylaşılan hava ve zaman atlamalı görüntüler, bölgenin ulusal ve uluslararası tanıtımına katkı sağlarken Doğu Karadeniz'in alternatif turizm rotalarındaki cazibesini de pekiştiriyor.

Sonbaharın derinliklerinde canlanan renk paleti, Artvin'in doğal dokusunu ve yöresel atmosferini hem ziyaretçilere hem de fotoğrafçılara yeni perspektifler sunacak şekilde ön plana çıkarıyor.

DOĞAL GÜZELLİKLERİYLE ÜNLÜ ARTVİN VE ÇEVRESİ, SONBAHARIN GELMESİYLE BİRLİKTE SARI, TURUNCU VE...

DOĞAL GÜZELLİKLERİYLE ÜNLÜ ARTVİN VE ÇEVRESİ, SONBAHARIN GELMESİYLE BİRLİKTE SARI, TURUNCU VE KIRMIZININ TONLARINA BÜRÜNDÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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