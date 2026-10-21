Ataşehir'de izolasyon çalışması sırasında çıkan çatı yangını sokakta paniğe neden oldu

Ataşehir'de çatı yangını

İstanbul Ataşehir'de Kayışdağı Mahallesi Güler Sokak'ta sabah saatlerinde bir binanın çatısında yangın çıktı. Olay, 08.40 civarında başladı ve kısa sürede çatıyı sardı.

çıkış nedeni ve ilk anlar:

İddiaya göre yangın, çatıda yürütülen izolasyon çalışmaları sırasında çıktı. Alevlerin hızla yayılması üzerine çevredeki bina sakinleri panik halinde binadan dışarı çıktı ve durumu yetkililere bildirdi.

müdahale ve hasar:

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına merdiven aracıyla müdahale etti.

Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı, ancak çatıda ciddi hasar oluştu ve çatı kullanılamaz hale geldi. Müdahale ile hasar tespitine ilişkin çalışmalar sırasında olay yerindeki durum havadan görüntülendi.

İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.