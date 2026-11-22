İzmit'te Orhan Camii önünde gerginlik

Kocaeli İzmit'te, Orhan Camii önünde sabah namazı sırasında meydana geldiği belirtilen olayda bir kişi park yeri yüzünden darbedildi ve tehdit edildi. İddiaya göre, namaza gelen vatandaş aracını dubaların bulunduğu alana park etmişti; aynı noktada mal indirmek isteyen F.K. aracın sahibi gelene kadar beklemek zorunda kaldı.

Olayın gelişimi:

Aracın sahibi geldikten sonra öfkelenen F.K., vatandaşı boğazından tutarak darbetti ve hakaretlerde bulundu. Vatandaşın özür dilemesine rağmen tartışma büyüdü; şüphelinin, "Seni de vururum, arabanı da kırarım. Haftaya bu camiye gelme" sözleri iddia edildi. Olay sırasında şüphelinin dubaları yere fırlattığı ve cami imamına küfür ettiği belirtildi.

Yaşanan anlar çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasına kaydedildi; görüntüler olayın ardından soruşturmanın yönlendirilmesinde kullanıldı.

Soruşturma ve gözaltı:

Konuya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri harekete geçti ve F.K. gözaltına alındı. Olayın detayları, görgü tanıklarının ifadeleri ve olay anına ait görüntüler doğrultusunda incelenmeye devam ediyor.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve hukuki işlemlerin devam edeceğini bildirdi.

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