Atatürk Üniversitesi diplomalarda öne çıkan TYÇ uygulamasıyla ödüllendirildi

TYÇ logo kullanımında liderliğe plaketle vurgu:

Atatürk Üniversitesi, eğitimde kalite güvencesi ve uluslararası tanınırlık alanındaki öncü rolünü bir ödülle taçlandırdı. "Yükseköğretimde Yeterlilik ve Tanınırlık - Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Logo Kullanım Hakkı Buluşması" programında, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi logosunu diplomalarında en fazla kullanan üniversiteler arasında zirvede yer alması dolayısıyla Atatürk Üniversitesine plaket verildi.

Plaket, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu adına takdim edildi; plaketi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan elinden verdi. Törende, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yürütülen çalışmaların yükseköğretimle iş birliği içinde ilerletilmesinin önemi vurgulandı.

TYÇ logosunun anlamı ve eğitimdeki yeri:

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ), farklı öğrenme yollarıyla kazanılan yeterlilikleri ortak bir yapı içinde toplayarak eğitimde kalite güvencesini destekliyor. TYÇ logosu, ilgili yeterliliklerin belirlenen kalite ölçütleri çerçevesinde güvence altına alındığını ve tanınırlığını gösteren somut bir gösterge olarak öne çıkıyor.

Atatürk Üniversitesi'nin diplomalarında TYÇ logosunu yaygın biçimde kullanması, kurumun eğitim programlarında kalite güvencesini merkeze alan yaklaşımını, mezunlarının yeterliliklerinin görünür kılınmasını ve hem ulusal hem uluslararası düzeyde tanınırlığın güçlendirilmesini hedeflediğini ortaya koyuyor.

bakan ve rektörün değerlendirmeleri:

Programda konuşan Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Mesleki Yeterlilik Kurumunun (MYK) 20 yıllık birikiminin üniversitelerin bilimsel kapasitesiyle buluşturulduğunu belirterek, TYÇ logosunu kullanma hakkı elde eden üniversiteleri tebrik etti. Işıkhan, eğitim ile çalışma hayatı arasındaki bağın güçlendirilmesinin, nitelikli insan kaynağının geliştirilmesinin ve mesleki yeterlilik sisteminin ilerletilmesinin önemine dikkat çekti ve üniversitelerle iş birliği içinde çalışmaların süreceğini ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ise elde edilen başarıyı kurumsal kalite kültürünün ve ortak emeğin bir yansıması olarak değerlendirdi. Hacımüftüoğlu, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: "Eğitimde kaliteyi, yeterliliklerin ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığını güçlendiren her adımı, gençlerimizin geleceğine ve ülkemizin nitelikli insan kaynağına yapılan önemli bir yatırım olarak görüyoruz. Atatürk Üniversitesi olarak öğrencilerimizin kazandıkları yeterliliklerin güvence altına alınmasını, diplomalarının tanınırlığının güçlendirilmesini ve eğitim süreçlerimizin uluslararası standartlarla uyumlu biçimde geliştirilmesini önemsiyoruz. Bu doğrultuda müfredatlarımızı, eğitim modellerimizi ve kalite güvence sistemlerimizi sürekli geliştirerek yükseköğretimdeki öncü konumumuzu daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Bu başarıya önemli katkılar sunan Kalite Koordinatörümüz Prof. Dr. Bilal Yılmaz’a ve ekibine gösterdikleri üstün gayret dolayısıyla teşekkür ediyor, tüm üniversitemiz mensuplarına emekleri ve katkıları için şükranlarımı sunuyorum."

Atatürk Üniversitesi, akreditasyon ve yeterliliklerin tanınırlığı alanlarındaki çalışmalarını sürdürerek eğitimde kalite güvencesini kurumsal gelişimin temel unsurlarından biri olarak benimsemeye devam edecek ve öğrencilerine sunduğu eğitimin niteliğini ile uluslararası görünürlüğünü artırma hedefini koruyacaktır.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİMDE KALİTE GÜVENCESİ VE ULUSLARARASI TANINIRLIK ALANINDAKİ ÖNCÜ KONUMUNU BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYDU. TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYÇ) LOGOSUNU DİPLOMALARINDA EN FAZLA KULLANAN ÜNİVERSİTELER ARASINDA ZİRVEDE YER ALAN ÜNİVERSİTE, BU ALANDAKİ KATKILARI DOLAYISIYLA DÜZENLENEN TÖRENDE PLAKETLE ÖDÜLLENDİRİLDİ.