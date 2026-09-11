Atatürk üniversitesi glasgow’da uluslararası iş birliklerini güçlendirdi

Atatürk Üniversitesi, EAIE 2026’da küresel temaslarını artırdı

Atatürk Üniversitesi, 8-11 Eylül 2026 tarihlerinde İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenen EAIE 2026 konferans ve fuarında Türkiye’yi ve Erzurum’u uluslararası yükseköğretim platformunda temsil etti. Scottish Event Campus’te kurulan kurumsal stant, üniversitenin akademik altyapısı ve uluslararasılaşma vizyonunu doğrudan paydaşlara aktarmak için merkezî bir nokta oldu.

Stand çalışmaları ve yüz yüze görüşmeler:

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu başta olmak üzere Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu, Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Selda Örs ve Dış İlişkiler Ofisi ekibinin yer aldığı heyet, stantta çok sayıda uluslararası temsilci ile görüşmeler gerçekleştirdi. Bu temaslarda üniversitenin köklü akademik geçmişi, araştırma kapasitesi, eğitim ve öğretim olanakları ile Araştırma Üniversitesi kimliği tanıtıldı.

Görüşmelerde öne çıkan iş birliği başlıkları:

Atatürk Üniversitesi ile temas kuran kurumlarla; öğrenci ve akademisyen hareketliliği, ortak eğitim programları, ortak araştırma projeleri, bilimsel yayın iş birlikleri, uluslararası fon ve proje fırsatları ve karşılıklı akademik ziyaretler gibi çok yönlü iş birliği modelleri ele alındı. Görüşmelerde özellikle sağlıktan mühendisliğe, fen ve sosyal bilimlerden eğitim ve beşerî bilimlere kadar üniversitenin güçlü olduğu disiplinlerde ortak çalışma imkânları vurgulandı.

Heyet, ayrıca Erzurum’un ve Atatürk Üniversitesi’nin bulunduğu coğrafyanın sunduğu akademik ve kültürel fırsatları uluslararası katılımcılara aktardı; bölgesel avantajlar ve iş birliklerinin getirebileceği karşılıklı kazanımlar üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Strateji ve hedefler: uluslararası görünürlüğü yükseltmek

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, EAIE 2026’nın Atatürk Üniversitesi için önemli bir uluslararasılaşma fırsatı sunduğunu belirtti. Hacımüftüoğlu, üniversitenin hedeflerini şu sözlerle ifade etti: "Atatürk Üniversitesi olarak sahip olduğumuz köklü birikimi, bilimsel kapasitemizi ve Araştırma Üniversitesi kimliğimizi uluslararası yükseköğretim camiasıyla buluşturmayı stratejik bir sorumluluk olarak görüyoruz."

Rektör ayrıca uluslararasılaşmanın yalnızca öğrenci ve akademisyen hareketliliği ile sınırlı görülmemesi gerektiğini vurguladı: "Biz uluslararasılaşmayı; eğitim, araştırma, bilimsel üretim, akademik hareketlilik ve ortak projeleri birlikte değerlendirdiğimiz bütüncül bir süreç olarak ele alıyoruz." Glasgow’daki temasların, bu bütüncül yaklaşım doğrultusunda somut iş birliklerine zemin hazırladığı ifade edildi.

EAIE 2026 katılımı, Atatürk Üniversitesi’nin küresel akademik ağlardaki görünürlüğünü artırma, öğrenciler ve akademisyenler için uluslararası fırsatları genişletme ve bilimsel üretimi daha görünür kılma yönündeki stratejik planlarıyla örtüştü. Üniversite heyetinin gerçekleştirdiği görüşmeler, önümüzdeki dönemde somut proje teklifleri ve ortak çalışma adımlarıyla takip edilecek.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. AHMET HACIMÜFTÜOĞLU, GLASGOW’DA DÜNYANIN FARKLI ÜLKELERİNDEN YÜKSEKÖĞRETİM TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELEREK YENİ İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARINI DEĞERLENDİRDİ.