Atatürk Üniversitesi'nden uluslararası yankı: 14 araştırmacı iki listede çift başarı

Atatürk Üniversitesi'nin 2026 performansı:
Stanford Üniversitesi önderliğinde Prof. Dr. John P. A. Ioannidis tarafından geliştirilen ve Elsevier tarafından 7 Ekim 2026 tarihinde yayımlanan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" veri tabanının 2026 sonuçları, Atatürk Üniversitesi için güçlü bir uluslararası görünürlük raporu sundu. Üniversite, farklı kategorilerde toplam 49 farklı araştırmacıyla listelerde temsil edildi.
Değerlendirme, kariyer boyu atıf etkisi ile 2025 takvim yılı içindeki yıllık atıf etkinliğini ayrı ayrı ele alan iki ana kategoride gerçekleşti. Atatürk Üniversitesi bu iki kategoride birden yer alan 14 bilim insanıyla hem sürekliliği hem de güncel etkiyi aynı anda gösterdi.
çifte başarı gösteren 14 bilim insanı:
1. A. M. Abd El-Aty
2. Abdulkadir Cüneyt Aydın
3. Ahmet Gürses
4. Armağan Hayırlı
5. Ertan Yıldırım
6. Esra Kavaz Perişanoğlu
7. Halise İnci Gül
8. Hasan Türkez
9. İlhami Gülçin
10. Kadir Bakırcı
11. Karim Kakaei
12. Murat Kurudirek
13. Rabia Meryem Yılmaz
14. Sabri Selçuk Atamanalp
kariyer boyu etki kategorisinde yer alan 24 akademisyen:
Atatürk Üniversitesi, kariyer boyu etki kategorisinde akademik yaşamları boyunca elde edilen uluslararası atıf etkileriyle öne çıkan 24 araştırmacıyla listelendi. Bu kategoriye giren isimler alfabetik sırayla şunlar:
1. A. M. Abd El-Aty
2. Abdulkadir Cüneyt Aydın
3. Ahmet Gürses
4. Armağan Hayırlı
5. Ayşe Bayrakçeken
6. Ekrem Kalkan
7. Enes Şayan
8. Ensar Oğuz
9. Ertan Yıldırım
10. Esabi Başaran Kurbanoğlu
11. Esra Kavaz Perişanoğlu
12. Güzin Kaban
13. Hakan Özer
14. Halise İnci Gül
15. Hasan Türkez
16. İlhami Gülçin
17. Kadir Bakırcı
18. Karim Kakaei
19. Muhammet İrfan Aksu
20. Mesut Taşkın
21. Murat Kurudirek
22. Rabia Meryem Yılmaz
23. Sabri Selçuk Atamanalp
24. Sezai Ercişli
yıllık bilimsel etki kategorisinde temsil edilen 39 akademisyen:
Yıllık etki kategorisi, 2025 takvim yılı içinde alınan atıfları esas alarak üniversitenin güncel araştırma etkinliğini gösteriyor. Atatürk Üniversitesi bu kategoride 39 araştırmacıyla listelendi; alfabetik sırayla isimler şöyle:
1. A. M. Abd El-Aty
2. Abdulkadir Cüneyt Aydın
3. Ahmet Gürses
4. Ali Ahıskalıoğlu
5. Armağan Hayırlı
6. Arzu Uçar
7. Ayhan Çelik
8. Burak Dikici
9. Demet Yılmaz
10. Emel Öz
11. Erdem Şakar
12. Ertan Yıldırım
13. Esra Kavaz Perişanoğlu
14. Fazlıhan Yılmaz
15. Ferhat Bozkurt
16. Gonca Alak
17. Gökhan Kaplan
18. Halim Kovacı
19. Halise İnci Gül
20. Hasan Türkez
21. Hayrünnisa Nadaroğlu
22. İlhami Gülçin
23. Kadir Bakırcı
24. Karim Kakaei
25. Mecit Kantarcı
26. Muhammed Atamanalp
27. Muhammad Qasim
28. Murat Kurudirek
29. Mustafa İleritürk
30. Rabia Meryem Yılmaz
31. Sabri Selçuk Atamanalp
32. Sefa Küçükler
33. Selçuk Özdemir
34. Sezai Ercişli
35. Songül Çakmakçı
36. Songül Cömert Kılıç
37. Süreyya Oğuz Tümay
38. Şakir Aydoğan
39. Zeynep Turan
değerlendirme ölçütleri ve üniversitenin yansımaları:
Elsevier'in dokuzuncu sürümündeki veri tabanı, araştırmacıları toplam atıf sayıları, h-indeksi, ortak yazarlığa göre düzeltilmiş hm-indeksi, yayınlardaki yazarlık konumları ve bileşik atıf göstergesi olan c-score üzerinden değerlendiriyor. Çalışma, Scopus'un 1 Ağustos 2026 tarihli veri kesitine dayanıyor; kariyer boyu göstergeler 2025 yılı sonuna kadar güncellenirken yıllık etki kategorisi 2025 içindeki atıfları esas alıyor.
Bu çerçevede Atatürk Üniversitesi'nin 14 çift listeli ismi ve toplam 49 araştırmacısı, üniversitenin araştırma kapasitesinin disiplinler arası yayılımını ve hem süreklilik hem de güncel etki bakımından uluslararası alandaki varlığını ortaya koyuyor. Üniversitenin uluslararası iş birlikleri, araştırma altyapısı ve yayın odaklı stratejileri bu sonuçlarda belirgin bir rol oynuyor.
STANFORD/ELSEVİER 2026 "DÜNYANIN EN ETKİLİ BİLİM İNSANLARI" LİSTELERİNDE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI BİLİM DÜNYASINDAKİ GÜÇLÜ KONUMUNU BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYDU. ÜNİVERSİTEDEN 24 ARAŞTIRMACI KARİYER BOYU, 39 ARAŞTIRMACI İSE YILLIK BİLİMSEL ETKİ KATEGORİSİNDE YER ALDI. HER İKİ KATEGORİDE BİRDEN BULUNAN 14 BİLİM İNSANI ÇİFTE BAŞARIYA İMZA ATARKEN, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TOPLAM 49 FARKLI ARAŞTIRMACIYLA DÜNYANIN EN ETKİLİ BİLİM İNSANLARI ARASINDA TEMSİL EDİLDİ.
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