Huzurevi bahçesine bocce sahası açıldı: sosyal hayata hareket ve neşe katacak

Karesi Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi bahçesine, Darülaceze Vakfı tarafından yaptırılan bocce sahası törenle hizmete alındı. Açılış programında konuşan yetkililer, sahanın huzurevi sakinlerinin fiziksel hareketliliğini artırmasının yanı sıra sosyal etkileşimi de güçlendireceğini vurguladı.

vali İsmail Ustaoğlu'nun mesajı:

Vali İsmail Ustaoğlu, konuşmasında büyüklerin sağlıklı, huzurlu ve sosyal bir yaşam sürmelerinin önemine dikkat çekti. Ustaoğlu, spor ve sosyal faaliyetlerin aktif yaşlanma sürecine yaptığı katkılara işaret ederek bocce sahasının huzurevi sakinlerinin günlük yaşamına hareket ve neşe katmasını diledi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

program ve katılımcılar:

Programda Darülaceze Vakfı adına Av. Murat Celep de konuştu. Huzurevi sakinlerinden Ali Adışen ise bocce sporu ve oyun kuralları hakkında bilgi vererek katılımcılara uygulamalı anlatımda bulundu. Açılışa, Vali Yardımcısı Aydın Memlük, Karesi Kaymakamı Murat Büyükköse, huzurevi sakinleri ve davetliler katıldı.

dostluk müsabakası ve madalya töreni:

Açılışın ardından Balıkesir Huzurevi sakinlerinden Altın Küre Bocce Takımı ile Karesi Huzurevi sakinlerinden Demir Bilek Bocce Takımı arasında dostluk müsabakası düzenlendi. Vali İsmail Ustaoğlu da deneme atışı yaptı; müsabakanın sonunda takımlara madalyaları takdim edildi. Etkinlik, katılımcılar arasında samimi diyaloglar ve keyifli anlara sahne oldu.

Yetkililer, sahayla birlikte düzenli spor ve sosyal faaliyetlerin artmasının huzurevi sakinlerinin yaşam kalitesine olumlu yansıyacağını belirtti ve projenin benzer kurumlar için örnek teşkil etmesini umut ettiklerini ifade etti.

BALIKESİR HUZUREVİ SAKİNLERİNDEN ALTIN KÜRE BOCCE TAKIMI İLE KARESİ HUZUREVİ SAKİNLERİNDEN DEMİR BİLEK BOCCE TAKIMI ARASINDA DOSTLUK MÜSABAKASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.