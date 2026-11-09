Çocukların hayal gücü Sennur Sezer'in dizelerini çizime taşıdı

Konak Kültürevi'nde çocukların karikatür sergisi

Nilüfer Belediyesi'nin 2026 Yılın Yazarı Sennur Sezer etkinlikleri kapsamında düzenlenen Karikatür Atölyesi'nin sergisi Konak Kültürevi'nde açıldı. Atölye katılımcısı çocukların, Sennur Sezer'in Pencereden Bakan Çocuk adlı şiir kitabından ilhamla hazırladığı 55 eser izleyiciyle buluşuyor.

Atölye ve eserlerin oluşumu:

Atölye, karikatürist Mehmet Kahraman eğitmenliğinde gerçekleşti. Katılımcı çocuklar şiirleri kendi hayal dünyalarına taşıyarak farklı anlatım ve tekniklerle karikatürlere dönüştürdü. Çalışmalar, hem şiirin tema ve duygusunu hem de çocukların bireysel yorumlarını yansıtıyor.

Hazırlanan 55 eser sergide tematik olarak gruplanmış; izleyici şiirin çocuk gözüyle nasıl yorumlandığını bir arada görebiliyor.

Açılış ve değerlendirme:

Serginin açılışına Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, atölyeye katılan öğrenciler ve aileleri katıldı. Açılış sonrası sergiyi dolaşan Şahin, çocuklarla çizimleri üzerine sohbet etti ve yaptığı konuşmada şu sözlere yer verdi:

Yılın Yazarı etkinliklerimiz boyunca Sennur Sezer’in toplumcu ve insana dokunan dizelerini kentin dört bir yanında farklı çalışmalarla yaşatıyoruz. Çocuklarımızın da usta şairin şiirlerini kendi hayal dünyalarında yorumlayıp çizgiye dökmesi ortaya çok değerli işler çıkarmış. Bu süreçte çocuklara rehberlik eden eğitmenimiz Mehmet Kahraman’a ve emeği geçen tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum.

Açılış sonunda atölye çalışmasını tamamlayan çocuklara sertifikaları takdim edildi.

Sergide yer alan 55 eser, 17 Kasım Salı gününe kadar Konak Kültürevinde ziyaret edilebilecek.

NİLÜFER BELEDİYESİ’NİN "2026 YILIN YAZARI SENNUR SEZER" ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLEDİĞİ KARİKATÜR ATÖLYESİ’NİN SERGİSİ KONAK KÜLTÜREVİ’NDE AÇILDI. ÇOCUKLARIN, SEZER’İN "PENCEREDEN BAKAN ÇOCUK" KİTABINDAN İLHAMLA HAZIRLADIĞI 55 ESER İZLENİME SUNULDU.