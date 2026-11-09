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Yıldırım'da Türk müziğinin incelikleri İncesaz'la sahnede

Yıldırım Belediyesi'nin 'Hoşça Bak Zâtına' kültür sanat sezonunda İncesaz, Barış Manço Kültür Merkezi'nde verdiği konserde Bursalılarla buluştu.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 13:59

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Yıldırım'da Türk müziğinin incelikleri İncesaz'la sahnede

Yıldırım'da kültür sanat sezonu devam ediyor

Yıldırım Belediyesi, 'Hoşça Bak Zâtına' temalı kültür sanat sezonu kapsamında Türk müziğinin seçkin topluluklarından İncesaz'ı Bursalı sanatseverlerle buluşturdu. Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'İncesazdan Nağmeler' konseri yoğun ilgi gördü; salonu dolduran izleyiciler grubun seslendirdiği eserlerle akşam boyunca müzikal bir yolculuğa çıkarıldı.

İncesaz'la müzikal yolculuk:

İncesaz, Türk müziğinin zarafetini ve duygusunu kendi özgün yorumuyla harmanlayarak dinleyicilerden takdir topladı. Grup, seçkilerini başarılı sahne performansı ve özgün düzenlemelerle sundu; repertuar boyunca salon sık sık coştu ve performans büyük beğeni aldı. Konser, katılımcılara hem tanıdık eserleri hem de farklı yorumları bir arada deneyimleme imkanı sağladı.

Belediyenin kültür programı ve başkanın mesajı:

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz etkinliklerin kentin sosyal yaşamına katkısına dikkat çekti. Başkan Yılmaz, "Kültür ve sanat; şehirlerin ruhunu besleyen, insanları ortak duygularda buluşturan en önemli değerler arasında yer alıyor. Biz de Yıldırım’da hayata geçirdiğimiz kültür sanat etkinlikleriyle hemşehrilerimizi sanatın farklı dallarıyla buluşturuyoruz. Yıldırım’ı sadece fiziki yatırımlarla değil; kültürü, sanatı ve sosyal hayatıyla da güçlü bir kent haline getiriyoruz. Bu kapsamda İncesaz gibi Türk müziğinin seçkin topluluklarından birini hemşehrilerimizle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Yıldırım’da kültür ve sanatı, yaşamın ayrılmaz bir parçası haline getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Etkinlik, belediyenin kültür politikalarının günlük hayatla kurduğu bağı güçlendirirken ilçenin sosyal hayatına yeni renkler kattı ve benzer programların ilçe halkına ulaşma hedefini pekiştirdi.

YILDIRIM BELEDİYESİ, KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİYLE İLÇENİN SOSYAL YAŞAMINA DEĞER KATMAYI...

YILDIRIM BELEDİYESİ, KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİYLE İLÇENİN SOSYAL YAŞAMINA DEĞER KATMAYI SÜRDÜRÜYOR. ‘HOŞÇA BAK ZÂTINA’ TEMALI KÜLTÜR SANAT SEZONU KAPSAMINDA BİRBİRİNDEN ÖZEL PROGRAMLARA EV SAHİPLİĞİ YAPAN YILDIRIM BELEDİYESİ, SON OLARAK TÜRK MÜZİĞİNİN SEÇKİN TOPLULUKLARINDAN İNCESAZ’I BURSALI SANATSEVERLERLE BULUŞTURDU. BARIŞ MANÇO KÜLTÜR MERKEZİ’NDE DÜZENLENEN ‘İNCESAZDAN NAĞMELER’ KONSERİNE, VATANDAŞLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ. TÜRK MÜZİĞİNİN ZARAFETİNİ VE DUYGUSUNU KENDİNE ÖZGÜ YORUMUYLA HARMANLAYAN İNCESAZ, SESLENDİRDİĞİ ESERLERLE SANATSEVERLERE UNUTULMAZ BİR AKŞAM YAŞATTI. SALONU DOLDURANLARI MÜZİKAL YOLCULUĞA ÇIKARAN İNCESAZ, BAŞARILI SAHNE PERFORMANSI VE ÖZGÜN YORUMLARIYLA BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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