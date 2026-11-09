Atatürk’ün mirasını üretim, bilim ve eğitimle ileriye taşıyacağız

Atatürk’ü anma mesajı:

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı yazılı mesajında, Ulu Önder’i saygı, minnet ve özlemle andı.

Erdoğan, mesajında Atatürk’ün yalnızca bir kurtuluş savaşının lideri olmadığını; aynı zamanda çağdaş, güçlü ve bağımsız bir devletin temellerini attığını belirtti. Atatürk’ün ileri görüşlülüğü ve ülkesine duyduğu güvenin bugün de Türkiye’ye yol göstermeye devam ettiğini ifade etti.

cumhuriyete sahip çıkma vurgusu:

Başkan Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün cumhuriyeti hediye ettiğini hatırlatarak, bunun korunması ve ileriye taşınmasının ortak sorumluluk olduğunu söyledi. Açıklamasında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini zafere ulaştırarak bizlere Cumhuriyetimizi armağan etmiştir" ifadelerine yer verdi.

Erdoğan, Atatürk’ün bırakmış olduğu mirasın en kıymetli unsurları arasında mücadele azmi, kararlılık ve ileri görüşlülük bulunduğunu, bu değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının önemini vurguladı.

ekonomik bağımsızlık ve üretim hedefleri:

Mesajında ekonomik bağımsızlığın güçlü bir devlet ve gelecek için vazgeçilmez olduğunu aktaran Erdoğan, bu hedefe ulaşmak için eğitim, bilim, üretim ve ekonomik bağımsızlık odaklı çalışmanın şart olduğunu belirtti. "Atatürk, güçlü bir Türkiye’nin ancak eğitimle, bilimle, akılla, üretimle ve ekonomik bağımsızlıkla mümkün olabileceğini göstermiştir" sözleriyle bu anlayışı öne çıkardı.

DTO olarak daha fazla üretmek, istihdam oluşturmak ve ihracatı artırmak için çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Erdoğan, Denizli ve ülke ekonomisine değer katmaya yönelik taahhüdünü yineledi.

Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyet hedefi doğrultusunda bilimin, teknolojinin ve girişimciliğin önemine işaret eden Erdoğan, bu alanlarda atılacak adımların Cumhuriyetin güçlenmesine doğrudan katkı sağlayacağını kaydetti.

Mesajını 10 Kasım’ın yalnızca anma günü olmadığını hatırlatarak sürdüren Erdoğan, "10 Kasım, Atatürk’ün fikirlerini, ideallerini ve emanetini yeniden hatırlama, anlama ve geleceğe taşıma günüdür" ifadeleriyle, ulusal hafızanın ve sorumluluğun canlı tutulması çağrısında bulundu.

Son olarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz için rahmet, minnet ve şükran dileklerini ileten DTO Başkanı, Atatürk’ün aziz hatırası önünde saygıyla eğildiklerini belirterek mesajını tamamladı.

DENİZLİ TİCARET ODASI BAŞKANI UĞUR ERDOĞAN