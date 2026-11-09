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Kilis belediyesi'nden 10 kasım'da kent lokantasında ücretsiz Atatürk menüsü

Kilis Belediyesi, 10 kasım anma günü için Kent Lokantası'nda Atatürk'ün sevdiği yemeklerden oluşan özel menüyü vatandaşlara ücretsiz ikram edecek.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 12:27

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kilis belediyesi'nden 10 kasım'da kent lokantasında ücretsiz Atatürk menüsü

Kilis Belediyesi'nden anma gününe özel ikram

Kilis Belediyesi, 10 kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Kent Lokantası'nda vatandaşlara ücretsiz yemek sunacak.

Sunulacak menü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği yemeklerden oluşturuldu ve Kent Lokantası'na gelen vatandaşlara herhangi bir ücret talep edilmeden ikram edilecek.

menünün içeriği ve sunumu:

Belediyenin hazırladığı özel menü, anma gününün anlam ve önemine uygun şekilde düzenlendi. Kent Lokantası'nda sunulacak bu menü, anma törenlerine katılan veya lokantaya gelen herkese açık olacak.

anma etkinliğinin amacı ve erişilebilirlik:

Bu uygulama, 10 kasım vesilesiyle Atatürk'ü anmayı ve anma gününü vatandaşlarla paylaşmayı amaçlıyor. Kilis Belediyesi, sunulan ikramla anmanın paylaşılabilir ve erişilebilir olmasını sağlamayı hedefliyor.

KİLİS BELEDİYESİ’NDEN 10 KASIM’A ÖZEL ÜCRETSİZ YEMEK İKRAMI

KİLİS BELEDİYESİ’NDEN 10 KASIM’A ÖZEL ÜCRETSİZ YEMEK İKRAMI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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