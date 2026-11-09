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Balıkesir'den 10 kasım mesajı: Atatürk'ün fikirleri yol göstermeye devam ediyor

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 10 Kasım'da Atatürk'ü rahmet ve minnetle anarak cumhuriyetin korunması ve çağdaşlık vurgusu yaptı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 13:19

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Balıkesir'den 10 kasım mesajı: Atatürk'ün fikirleri yol göstermeye devam ediyor

Başkan Akın'ın 10 Kasım mesajı:

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü vesilesiyle yayımladığı mesajda, Atatürk'ü rahmet ve minnetle andığını ifade etti. Akın, Atatürk'ü yalnızca bir komutan ve devlet adamı olarak görmenin ötesinde; bağımsızlık, çağdaşlık ve özgürlük mücadelesinin ölümsüz simgesi olarak tanımladı.

Atatürk'ün mirası ve hatırlattıkları:

Mesajında 10 Kasım'ın sadece bir yas günü olmadığını vurgulayan Akın, bu tarihin Ulu Önder'in fikirlerini yeniden anlamak, hedeflerini hatırlamak ve Cumhuriyetimize sahip çıkma kararlılığını göstermenin günü olduğunu belirtti. Akın, 'Bugün, büyük bir milletin kaderini değiştiren, bağımsızlık mücadelemize önderlik eden, bizlere özgür bir vatan ve bir Cumhuriyet armağan eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete uğurlayışımızın 88. yıl dönümünde, tarifsiz bir özlem, saygı ve minnetle anıyoruz' sözleriyle duygularını paylaştı.

Balıkesir'in tarihi sorumluluğu:

Başkan Akın, Balıkesir'in Kuvayımilliye'nin başkentlerinden biri olarak Milli Mücadele'nin ilk kıvılcımlarına ev sahipliği yaptığını ve kent halkının bağımsızlık mücadelelerindeki fedakârlıkları iyi bildiğini hatırlattı. Bu bağlamda Balıkesir'in, Atatürk'ün bağımsızlık ve özgürlük ideallerini taşıyan toplumlardan biri olduğunu vurguladı.

Cumhuriyeti koruma çağrısı:

Akın, mesajında Cumhuriyet'in korunmasının ortak sorumluluk olduğunu belirterek, onu demokrasi, adalet, eşitlik ve kardeşlikle daha da güçlendirmenin gerekliliğini söyledi. 'Onun 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyet'imizi korumak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara daha güçlü bir şekilde bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur.' Ayrıca, Ata'mızın açtığı yolda durmadan yürüyeceklerine dair söz vererek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andığını ifade etti.

&quot;ATATÜRK’ÜN EN BÜYÜK ESERİ CUMHURİYET’İMİZİ, FİKİRLERİNİ VE EMANETİNİ SONSUZA DEK...

"ATATÜRK’ÜN EN BÜYÜK ESERİ CUMHURİYET’İMİZİ, FİKİRLERİNİ VE EMANETİNİ SONSUZA DEK YAŞATACAĞIZ"

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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