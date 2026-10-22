Atilla Karaoğlan derbiyi yönetecek: 9. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesi üzerinden duyuruldu. Haftanın en çok konuşulan maçı olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek.

derbi ataması ve önemi:

26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da İstanbul'da oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasının hakemi olarak açıklanan Atilla Karaoğlan, haftanın merkezindeki atama oldu. TFF'nin duyurusunda hakem atamaları maç programıyla birlikte paylaşıldı.

9. hafta maç programı ve atanan hakemler:

Trendyol Süper Lig 9. hafta karşılaşmaları 24, 25 ve 26 Ekim tarihlerinde oynanacak. TFF'nin açıkladığı atamalar şu şekilde:

Yarın

20.00 Corendon Alanyaspor - Kocaelispor: Ali Şansalan

24 Ekim Cumartesi

13.30 Eyüpspor - Kasımpaşa: Alper Akarsu

16.00 Gaziantep FK - Erzurumspor FK: Melek Dakan

19.00 Samsunspor - Amed Sportif Faaliyetler: Kadir Sağlam

25 Ekim Pazar

16.00 Konyaspor - Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

19.00 Göztepe - Çorum FK: Mehmet Türkmen

26 Ekim Pazartesi

19.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor: Halil Umut Meler

19.00 Beşiktaş - Başakşehir: Ümit Öztürk

21.30 Galatasaray - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

Haftanın atamaları, lig fikstürünün akışı ve turnuva dengesi açısından takip ediliyor. TFF'nin resmi duyurusu, hakem atamalarında şeffaflık sağlamak amacıyla kulüpler ve kamuoyuyla paylaşıldı.

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 9. HAFTASINDA OYNANACAK MAÇLARDA GÖREV ALACAK HAKEMLER AÇIKLANDI. LİGDE BU HAFTA OYNANACAK GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİNDE HAKEM ATİLLA KARAOĞLAN DÜDÜK ÇALACAK.