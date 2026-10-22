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Atilla Karaoğlan derbiyi yönetecek: 9. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig 9. haftasında Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan oldu; TFF haftanın maç atamalarını açıkladı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 13:18

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Atilla Karaoğlan derbiyi yönetecek: 9. haftanın hakemleri açıklandı

Atilla Karaoğlan derbiyi yönetecek: 9. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesi üzerinden duyuruldu. Haftanın en çok konuşulan maçı olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek.

derbi ataması ve önemi:

26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da İstanbul'da oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasının hakemi olarak açıklanan Atilla Karaoğlan, haftanın merkezindeki atama oldu. TFF'nin duyurusunda hakem atamaları maç programıyla birlikte paylaşıldı.

9. hafta maç programı ve atanan hakemler:

Trendyol Süper Lig 9. hafta karşılaşmaları 24, 25 ve 26 Ekim tarihlerinde oynanacak. TFF'nin açıkladığı atamalar şu şekilde:

Yarın
20.00 Corendon Alanyaspor - Kocaelispor: Ali Şansalan

24 Ekim Cumartesi
13.30 Eyüpspor - Kasımpaşa: Alper Akarsu
16.00 Gaziantep FK - Erzurumspor FK: Melek Dakan
19.00 Samsunspor - Amed Sportif Faaliyetler: Kadir Sağlam

25 Ekim Pazar
16.00 Konyaspor - Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır
19.00 Göztepe - Çorum FK: Mehmet Türkmen

26 Ekim Pazartesi
19.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor: Halil Umut Meler
19.00 Beşiktaş - Başakşehir: Ümit Öztürk
21.30 Galatasaray - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

Haftanın atamaları, lig fikstürünün akışı ve turnuva dengesi açısından takip ediliyor. TFF'nin resmi duyurusu, hakem atamalarında şeffaflık sağlamak amacıyla kulüpler ve kamuoyuyla paylaşıldı.

TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 9. HAFTASINDA OYNANACAK MAÇLARDA GÖREV ALACAK HAKEMLER AÇIKLANDI. LİGDE BU...

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 9. HAFTASINDA OYNANACAK MAÇLARDA GÖREV ALACAK HAKEMLER AÇIKLANDI. LİGDE BU HAFTA OYNANACAK GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİNDE HAKEM ATİLLA KARAOĞLAN DÜDÜK ÇALACAK.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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