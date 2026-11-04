Düzce'nin Sofya'daki çıkışı: 8 madalya ile uluslararası gurur

Düzce Sabri Kıroğlu Spor Kulübü sofya'da 8 madalya kazandı

Düzce Sabri Kıroğlu Spor Kulübü, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 16. WSF Avrupa Shotokan Karate Şampiyonası'nda önemli bir başarı elde etti. İlk kez uluslararası bir şampiyonada mücadele eden kulüp, toplam 8 madalya ile Düzce'ye gurur yaşattı: 2 altın, 2 gümüş ve 4 bronz.

Bireysel müsabakalarda öne çıkanlar:

Şampiyonada ferdi kategorilerde dikkat çeken sonuçlar alındı. 8–9 yaş erkekler ferdi kata kategorisinde Ahmet Han Celep Avrupa şampiyonu olarak altın madalyayı kazandı. 12–13 yaş erkekler ferdi kata kategorisinde ise Yücel Çevik Avrupa ikinciliğiyle gümüş madalya elde etti.

Bronz madalyalar bireysel kategorilerde de geldi. 8–9 yaş kızlar ferdi kata kategorisinde Zeynep Hatice Ünaldı, 10–11 yaş 36 kilogram kumite kategorisinde Irmak Sare Yöndem ve genç kızlar ferdi kata kategorisinde Zeynep Rana Yazar Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Takım performansı ve antrenörün başarısı:

Takım kata müsabakalarında da başarılı bir performans sergilendi. 12–13 yaş erkek takımında Yücel Çevik, Ahmet Han Celep ve Miraç Can Çakırdan oluşan ekip Avrupa şampiyonu olarak altın madalyayı kazandı. 10–11 yaş kız takımı; Irmak Sare Yöndem, Hilal İkra Aksu ve Zeynep Hatice Ünaldıdan oluşan kadro ile Avrupa ikinciliğini elde ederek gümüş madalyayla döndü.

Kulüp Başkanı ve antrenör Sabri Kıroğlu da tatamideydi; ferdi kata kategorisinde Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Öğrencilerini uluslararası müsabakalara hazırlayan Kıroğlu, aynı zamanda sahaya çıkarak sporcularıyla aynı heyecanı paylaştı ve onlara örnek oldu.

Sofya'da kazanılan bu 8 madalya, Sabri Kıroğlu Spor Kulübü'nün uluslararası arenadaki ilk başarısını simgeliyor. Kulüp, Düzce'yi Avrupa'da başarıyla temsil ederken elde edilen dereceler gelecek şampiyonalar için değerli bir motivasyon kaynağı oluşturdu.

ÜZCE SABRİ KIROĞLU SPOR KULÜBÜ, BULGARİSTAN’IN BAŞKENTİ SOFYA’DA DÜZENLENEN 16. WSF AVRUPA SHOTOKAN KARATE ŞAMPİYONASI’NDA ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI. İLK KEZ ULUSLARARASI BİR ŞAMPİYONADA MÜCADELE EDEN KULÜP, 2 ALTIN, 2 GÜMÜŞ VE 4 BRONZ OLMAK ÜZERE TOPLAM 8 MADALYA KAZANARAK DÜZCE’YE BÜYÜK GURUR YAŞATTI.