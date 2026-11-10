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ATP’nin uluslararası genişlemesi kârlılığı güçlendirdi

ATP, 2026'nın ilk 9 ayında gelirlerini koruyarak 5,6 milyar TL ciro ve 2,1 milyar TL ana ortaklık net kârı ile güçlü kârlılık elde etti.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 12:04

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

ATP’nin uluslararası genişlemesi kârlılığı güçlendirdi

ATP, 9 aylık dönemi güçlü kârlılıkla tamamladı

ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş. (ATP), 2026 yılının ilk dokuz aylık finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin toplam gelirleri 5,6 milyar TL olurken, faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) 4,1 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Ana ortaklık net kârı ise 2,1 milyar TL olarak kaydedildi. ATP, gelirlerini reel bazda korudu ve dönemi yüksek kârlılık marjlarıyla kapattı.

Operasyonel yapı ve uluslararası yayılma:

ATP’nin büyümesini destekleyen temel unsurlar arasında tekrarlayan gelir sağlayan iş modelleri ve farklı coğrafyalara yayılan operasyonlar öne çıkıyor. Şirket, yapay zekâ, bulut bilişim ve karbon piyasalarına yönelik çözümlerine yatırım yapmayı sürdürüyor; bu strateji operasyonel gelirlere esneklik sağlıyor. Özellikle restoran teknolojilerinde görülen uluslararası talep, ATP Zenia platformunun yaygınlaşmasıyla dikkat çekiyor.

Yılın ilk yarısında ATP Zenia’nın kullanıldığı restoran sayısı 11 ülkede 4 bini aşarken, Sahra Altı Afrika’daki operasyonlar 6 ülkede 800’ü geçen restorana ulaştı. Bu gelişme, şirketin yurt dışı müşteri tabanını genişletmesine ve gelir dağılımını coğrafi olarak çeşitlendirmesine katkı sağladı. ATP, aynı dönemde yurt dışı satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre reel bazda %39 artırdı.

Yönetim değerlendirmesi ve gelecek odaklı yatırımlar:

Ümit Cinali dönem değerlendirmesinde operasyonel ve finansal açıdan istikrarlı performansa vurgu yaptı. Cinali, 2026 yılının ilk dokuz ayında operasyonel faaliyetlerden elde edilen cironun yüzde 13,2, FAVÖK’ün ise yüzde 26,7 oranında yukarı taşındığını belirtti ve uluslararası müşteri ağının genişlemesine dikkat çekti.

Şirket, yılın son çeyreğinde önceliğini yapay zekâ odaklı ürün geliştirmeye verirken; ATP AiX ve ATP FinX başta olmak üzere ürün portföyünü güçlendirmeyi, ATP Zenianın uluslararası kullanımını yaygınlaştırmayı ve ATP GreenX ile Avrupa pazarındaki sürdürülebilirlik teknolojileri faaliyetlerini genişletmeyi hedefliyor. Ayrıca ATP Capital altındaki şirketlerin büyümesini desteklemeye devam edecek ve ana faaliyet alanlarını tamamlayan yeni teknoloji ile iş modelleri değerlendirilecek.

Genel olarak ATP, çok ülkeli operasyonlardan elde ettiği deneyim ve artan yurt dışı satışların sağladığı momentumla mevcut pazarlardaki varlığını güçlendirmeyi ve bu birikimi yeni iş birliklerine dönüştürmeyi amaçlıyor.

ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.’NİN (ATP) CEO’SU ÜMİT CİNALİ

ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.’NİN (ATP) CEO’SU ÜMİT CİNALİ

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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