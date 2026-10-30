Ayancık açıklarında 5 bin palamutluk av komşu tekneyle limana getirildi

ayancık'ta denizde bereket

Sinop'un Ayancık ilçesi Gebelit açıklarında denize açılan balıkçı Ufuk Yılmaz, ağlarına takılan yoğun balık sürüsü sonucu limana dönmek zorunda kaldı. Yılmaz'ın avında yaklaşık 5 bin palamut bulundu; miktar teknesine sığmayınca ikinci bir teknele iş birliği yapıldı.

yardım eli ve limana çekiş:

Ağların çekilmesinin ardından iki tekne bir araya gelerek palamutları kasalara aktardı. Limana yanaşan teknelerdeki balıklar dikkatle kasalandı ve tezgâhlara ile nakliye araçlarına yüklenmek üzere hazırlandı. Operasyon sırasında palamutların taşınması ve paketlenmesi koordineli şekilde yürütüldü.

balıkçılar ve tüketici memnuniyeti:

Sezonun sayılı bereketli avlarından biri olarak değerlendirilen yakalama, bölge balıkçılarının yüzünü güldürdü. Ufuk Yılmaz avın hem balıkçıların gelirini hem de tüketicinin raflardaki taze ürüne erişimini olumlu etkileyeceğini belirtti. Limanda gözlenen hareketlilik, bölge pazarlarına kısa sürede arz sağlanacağını gösterdi.

SİNOP’UN AYANCIK İLÇESİ GEBELİT AÇIKLARINDA DENİZE AÇILAN BALIKÇI UFUK YILMAZ’IN AĞINA BİNLERCE PALAMUT TAKILDI. AĞINA TAKILAN 5 BİN PALAMUT TEKNEYE SIĞMAYINCA YARDIMINA BAŞKA BİR BALIKÇI TEKNESİ YETİŞTİ.