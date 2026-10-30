Samsun'da yatırım fırsatları için iş dünyası yeni bağlantılar kuruyor

Samsun TSO'da yatırım ve iş birliği gündemi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, kentteki yatırım ve iş fırsatları gündeme geldi. Toplantıya CEO Platformu Başkanı Haldun Pak, yönetim kurulu üyeleri ve toplam 18 iş insanından oluşan heyet katıldı. Samsunlu iş insanlarının da yer aldığı görüşmede, ticari iş birlikleri ve bölge ekonomisinin gelişimine yönelik adımlar ele alındı.

Toplantının öncelikleri:

Görüş alışverişi sırasında katılımcılar, Samsun'un sanayi ve üretim altyapısı, ihracat potansiyeli ve bölgesel lojistik avantajları üzerine değerlendirmeler yaptı. Heyet, yerel iş dünyasıyla doğrudan temas kurarak kısa ve orta vadede hayata geçirilebilecek ticari bağlantılar için fikir alışverişinde bulundu. Toplantıda öncelikli sektörler olarak üretim, tarım ve sanayi öne çıktı.

Haldun Pak, Türkiye genelinden üyelerinin bulunduğunu belirterek Samsun'un ekonomik gelişimini yakından takip ettiklerini söyledi. Pak, şehrin sahip olduğu ticari birikim ve bölgesel konumun yatırımcılar için cazip hale getirdiğini vurguladı ve Samsunlu iş insanlarıyla kurulan ilişkilerin yeni projelere kapı aralayacağını ifade etti.

Samsun'un yatırım avantajları:

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu da misafir heyete kentin güçlü yönlerini aktardı. Murzioğlu, Samsun'un genç nüfusu, stratejik konumu ve gelişen üretim altyapısının yatırımcılar için fırsatlar sunduğunu belirtti. Kentteki 11 organize sanayi bölgesi ve hizmet sektöründeki büyümenin, üretimden turizme kadar farklı alanlarda iş birliklerine zemin hazırladığına dikkat çekti.

Murzioğlu, Samsun'u Karadeniz Bölgesi'nin en büyük kenti ve önemli ticaret merkezlerinden biri olarak tanımladı. Kentin geçmişten gelen ticaret geleneği, gelişen hizmet sektörü ve güçlü üretim kapasitesinin yatırım, üretim ve istihdamı artıracak projeler için avantaj sağladığını söyledi.

Toplantı boyunca hem mevcut yatırım imkanları hem de potansiyel ortaklık modelleri masaya yatırıldı. Katılımcılar, farklı kentlerden gelen iş insanlarının iş ağlarını Samsun'la entegre etmenin, yeni ticari bağlantılar ve ortak projeler oluşturacağını kaydetti.

Görüşmeler, tarafların karşılıklı beklentilerini netleştirmesi ve sonraki adımlar için iletişim kanallarının açılmasıyla ilerledi. Ziyaret, anı takdiminin ardından sona erdi ve taraflar ilerleyen dönemde somut projeler için bir araya gelme niyetiyle ayrıldı.

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI (TSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI SALİH ZEKİ MURZİOĞLU, YENİ YATIRIM VE İŞ FIRSATLARININ GÖRÜŞÜLDÜĞÜ TOPLANTIDA ŞEHRİN YATIRIMCILAR İÇİN BİRÇOK FIRSAT SUNDUĞUNU SÖYLEDİ.