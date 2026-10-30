Dolar 49,9409 +0,06%
Euro 55,7383 -0,07%
Bist 10.759,56 -3,64%
Altın Gram 6.292,65 -2,79%
EUR/USD 1,1157 -0,21%
Brent Petrol 113,70 +2,62%
--°

Samsun'da yatırım fırsatları için iş dünyası yeni bağlantılar kuruyor

CEO Platformu heyetiyle Samsun TSO'da yapılan toplantıda, kentteki üretim, tarım ve sanayi alanlarında yeni yatırım ve ortaklık imkanları değerlendirildi.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 17:01

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Samsun'da yatırım fırsatları için iş dünyası yeni bağlantılar kuruyor

Samsun TSO'da yatırım ve iş birliği gündemi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, kentteki yatırım ve iş fırsatları gündeme geldi. Toplantıya CEO Platformu Başkanı Haldun Pak, yönetim kurulu üyeleri ve toplam 18 iş insanından oluşan heyet katıldı. Samsunlu iş insanlarının da yer aldığı görüşmede, ticari iş birlikleri ve bölge ekonomisinin gelişimine yönelik adımlar ele alındı.

Toplantının öncelikleri:

Görüş alışverişi sırasında katılımcılar, Samsun'un sanayi ve üretim altyapısı, ihracat potansiyeli ve bölgesel lojistik avantajları üzerine değerlendirmeler yaptı. Heyet, yerel iş dünyasıyla doğrudan temas kurarak kısa ve orta vadede hayata geçirilebilecek ticari bağlantılar için fikir alışverişinde bulundu. Toplantıda öncelikli sektörler olarak üretim, tarım ve sanayi öne çıktı.

Haldun Pak, Türkiye genelinden üyelerinin bulunduğunu belirterek Samsun'un ekonomik gelişimini yakından takip ettiklerini söyledi. Pak, şehrin sahip olduğu ticari birikim ve bölgesel konumun yatırımcılar için cazip hale getirdiğini vurguladı ve Samsunlu iş insanlarıyla kurulan ilişkilerin yeni projelere kapı aralayacağını ifade etti.

Samsun'un yatırım avantajları:

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu da misafir heyete kentin güçlü yönlerini aktardı. Murzioğlu, Samsun'un genç nüfusu, stratejik konumu ve gelişen üretim altyapısının yatırımcılar için fırsatlar sunduğunu belirtti. Kentteki 11 organize sanayi bölgesi ve hizmet sektöründeki büyümenin, üretimden turizme kadar farklı alanlarda iş birliklerine zemin hazırladığına dikkat çekti.

Murzioğlu, Samsun'u Karadeniz Bölgesi'nin en büyük kenti ve önemli ticaret merkezlerinden biri olarak tanımladı. Kentin geçmişten gelen ticaret geleneği, gelişen hizmet sektörü ve güçlü üretim kapasitesinin yatırım, üretim ve istihdamı artıracak projeler için avantaj sağladığını söyledi.

Toplantı boyunca hem mevcut yatırım imkanları hem de potansiyel ortaklık modelleri masaya yatırıldı. Katılımcılar, farklı kentlerden gelen iş insanlarının iş ağlarını Samsun'la entegre etmenin, yeni ticari bağlantılar ve ortak projeler oluşturacağını kaydetti.

Görüşmeler, tarafların karşılıklı beklentilerini netleştirmesi ve sonraki adımlar için iletişim kanallarının açılmasıyla ilerledi. Ziyaret, anı takdiminin ardından sona erdi ve taraflar ilerleyen dönemde somut projeler için bir araya gelme niyetiyle ayrıldı.

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI (TSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI SALİH ZEKİ MURZİOĞLU, YENİ YATIRIM VE...

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI (TSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI SALİH ZEKİ MURZİOĞLU, YENİ YATIRIM VE İŞ FIRSATLARININ GÖRÜŞÜLDÜĞÜ TOPLANTIDA ŞEHRİN YATIRIMCILAR İÇİN BİRÇOK FIRSAT SUNDUĞUNU SÖYLEDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erzincan'da seralara 15 bin 579 kilogram örtüyle üretim atağı
images

Manavgat'ta yetişen muz ülke üretiminin beşte birini karşılıyor
images

ATSO'nun yeni yönetimi görev dağılımını tamamladı
images

Edirne'de sınır yolu ve marketlerde fiyat denetimi yoğunlaştı: 74 iş yeri incele...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kırıkkale'de narkotik baskını: sentetik maddeler ve para ele geçirildi, bir kişi tutuklandı

Kütahya ustasını dualarla andı: Hamza Üstünkaya anısına mevlit

Altıncı yılda deprem hazırlığı: İzmir'de kapsamlı saha ve masa tatbikatı

Erzincan'da seralara 15 bin 579 kilogram örtüyle üretim atağı

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek