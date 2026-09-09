Avni Aker'de amatör futbola yönelik spor temalı millet bahçesi açılışa hazırlanıyor

Avni Aker'de yeni spor alanı tamamlanıyor:

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Avni Aker Millet Bahçesi içinde hayata geçirilen proje, içinde futbol sahası ve tribünü bulunan Türkiye’nin ilk spor temalı millet bahçesi özelliğini taşıyor. Sentetik çim sahanın yapımı büyük oranda tamamlandı ve saha, son rötuşların ardından hizmete açılacak.

projenin teknik özellikleri ve yatırım tutarı:

Proje kapsamında 8-14 yaş arasındaki çocukların kullanımına uygun olarak planlanan 45x90 metre ölçülerinde bir sentetik çim saha inşa edildi. Alanda ayrıca seyirci tribünü ve sporcuların kullanımı için yedek kulübeleri yer alıyor. Yapım maliyeti olarak açıklanan 13 milyon 253 bin lira yatırım bedeli, bölgedeki amatör sporun sürdürülebilirliğine katkı sağlamayı hedefliyor.

amaç: amatör futbol geleneğini canlı tutmak:

Avni Aker Stadı ile Yavuz Selim Sahası gibi Trabzon’un köklü spor mekanlarının bulunduğu bölge, daha önce etkinlik alanı olarak kullanılan çim sahanın sentetik çime dönüştürülmesiyle amatör futbol geleneğini yaşatmayı amaçlıyor. Proje, gençlerin ve çocukların düzenli antrenman ve maç yapabilecekleri modern bir tesis sunarak yerel spor kültürüne doğrudan yatırım yapıyor.

Yetkililer, tesisin önümüzdeki günlerde resmi olarak açılmasının planlandığını belirtiyor; son aşamada gerçekleştirilen düzenlemelerle saha kısa süre içinde aktif kullanıma girecek.

TÜRKİYE'DE İLK SPOR TEMALI MİLLET BAHÇESİ, KİMLİĞİNE UYGUN DÜZENLENEREK AÇILIŞA HAZIRLANIYOR.