Avrupa Birliği rusya'nın askeri tedarik zincirini hedef alan en geniş yaptırım paketini kabul etti

ab dışişleri bakanlarının kararı:

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, Lüksemburg'da yapılan AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısında Rusya'ya yönelik şimdiye kadarki en kapsamlı yaptırım paketini kabul etti. Karar ile yaklaşık 1.600 yeni kişi ve kuruluş listeye alındı ve yaptırım rejimi önemli ölçüde genişletildi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, kararın özellikle Rusya'nın askeri sanayi kompleksini hedef aldığını belirtti. Kallas, listede yer alan kişi ve kuruluşların yarıdan fazlasının balistik füze üretimi ile bağlantılı olduğunu vurguladı.

paketin kapsamı ve hedef alınan tedarikçiler:

Paket, ağırlıklı olarak savunma sanayisi ile bağlantılı 826 şirket ve 743 birey olmak üzere toplamda yaklaşık 1.600 yeni unsur içeriyor. AB Konseyi açıklamasına göre, listeye alınan orta kademe tedarikçilerin yıllık toplam cirosu en az 20 milyar euro ve istihdam ettikleri kişi sayısı 250 binden fazla seviyesinde.

Bu şirketlerin sağladığı bileşenler arasında füzeler, insansız hava araçları ve uçaklar için kritik parçalar bulunuyor; dolayısıyla karar Rusya'nın gelişmiş silah sistemleri tedarik zincirine doğrudan bir darbeyi hedefliyor.

uygulama, yaptırım önlemleri ve ek kararlar:

AB Konseyi, listeye alınan kişi ve kuruluşların mal varlıklarının dondurulacağını, kendilerine doğrudan veya dolaylı para ya da ekonomik kaynak aktarımının yasaklanacağını ve bu kişilerin AB'ye seyahat etmesine izin verilmeyeceğini açıkladı. Bu önlemler, hedeflenen tedarik zincirinin finansman ve hareket kabiliyeti üzerinde baskı yaratmayı amaçlıyor.

Ayrı bir kararla, AB Konseyi Ukrayna'nın işgali altındaki bölgelerde eylül ayında düzenlenen ve AB tarafından yasa dışı ve göstermelik olarak nitelendirilen Duma seçimleriyle bağlantılı 77 kişiyi de yaptırım listesine ekledi. Bu kişilerden 74'ünün seçimlerde aday olduğu, üçünün ise seçimleri organize eden Rusya Merkez Seçim Komisyonu'nun üyeleri olduğu belirtildi.

Bu paketle birlikte AB'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekleyen yaptırım rejimi kapsamında listelenen kişi ve kuruluşların toplam sayısı yaklaşık 4.600e ulaşmış oldu.

Avrupa Birliği (AB), Rusya’ya yaptırım listesini genişleten savaşın başından bu yana en kapsamlı paketi kabul etti.