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Avrupa sineması 15 filmle samsun’a geliyor

Samsun AB Bilgi Merkezi'nin düzenlediği 4. Avrupa Sinema Günleri, 21-25 Ekim tarihleri arasında 15 Avrupa yapımını ücretsiz olarak Samsunlu izleyicilerle buluşturuyor.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 12:24

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Avrupa sineması 15 filmle samsun’a geliyor

Etkinlik hakkında:

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Samsun AB Bilgi Merkezi ile Samsun Sinema Topluluğu iş birliği, dördüncü kez düzenlenen Avrupa Sinema Günlerini 21 Ekim'de başlatıyor. Etkinlik, Avrupa’nın farklı ülkelerinden seçilen hikâyeleri sinema aracılığıyla izleyicilerle buluşturmayı amaçlıyor ve kültürlerarası bir pencere açıyor.

Program ve gösterimler:

Festival bu yıl Samsun’un yanı sıra Trabzon, Antalya, Diyarbakır ve İzmir’de de eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. 21-25 Ekim arasında sürecek programda 15 film yer alıyor ve tüm gösterimler ücretsiz. Açılış, 21 Ekim Çarşamba günü saat 18.00'de Atakum'daki bir AVM sinemasında yapılacak.

Seçkide Avusturya, Belçika, Danimarka, Estonya, Fransa, İspanya, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Polonya, Portekiz, Yunanistan ve İsveç yapımları bulunuyor. Gösterilecek filmler arasında Son Işıltılar (Glimmers), Kaybetmeye Mahkûm (Heads or Fails), Bay Hiç Kimse Putin’e Karşı (Mr. Nobody Against Putin), Benim Sesim (My Voice), Gloria! Denge Kaybı (Loss of Balance), Bahçedeki Tekne (A Boat in the Garden), Flow: Bir Kedinin Yolculuğu (Flow), Tavus Kuşu (Peacock), Leziz (Tasty), Atina Gece Radyosu (Athens Midnight Radio), Kaçırıldık! (Kidnapped!), Hoş İnsanlar (Nice People), Nefes Nefese (Breathing Underwater) ve Hayat ve Aşk (Life & Love) yer alıyor.

Organizasyon ve amaç:

Etkinlik, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, AB üyesi ülkelerin büyükelçilikleri ve kültür enstitüleri ile Türkiye genelindeki AB Bilgi Merkezlerinin iş birliğiyle düzenleniyor. Program, komedi, dram, belgesel ve animasyon gibi farklı türleri bir araya getirerek aile ilişkilerinden kimlik meselelerine, toplumsal temalardan üretkenlik ve müzik eksenine kadar geniş bir yelpazede hikâyeler sunuyor.

TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Avrupa sinemasının farklı seslerini Samsunlu izleyicilerle buluşturmanın memnuniyet verici olduğunu vurgulayarak, "Samsun yine sanatla buluşuyor" dedi ve tüm sinemaseverleri etkinliğe davet etti.

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI (TSO) ÇATISI ALTINDA FAALİYETLERİNİ SÜRDÜREN SAMSUN AB BİLGİ...

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI (TSO) ÇATISI ALTINDA FAALİYETLERİNİ SÜRDÜREN SAMSUN AB BİLGİ MERKEZİ’NİN ORGANİZASYONUYLA BU YIL DÖRDÜNCÜSÜ DÜZENLENECEK "AVRUPA SİNEMA GÜNLERİ", 21 EKİM’DE BAŞLIYOR. AVRUPA’NIN FARKLI ÜLKELERİNDEN HİKÂYELERİ SİNEMA ARACILIĞIYLA SAMSUNLU İZLEYİCİLERLE BULUŞTURACAK ETKİNLİK KAPSAMINDA, ARALARINDA ÖDÜLLÜ YAPIMLARIN DA BULUNDUĞU 15 FİLM, 21-25 EKİM TARİHLERİ ARASINDA SAMSUN’DA ÜCRETSİZ OLARAK İZLENEBİLECEK.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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