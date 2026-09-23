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Avrupa ve dünya ilk hasat İznik zeytinyağını tercih ediyor

İznik Göllüce'de erken hasatla üretilen soğuk sıkım zeytinyağı, yüksek polifenol değeri ve ödülleriyle Avrupa başta olmak üzere yoğun talep görüyor.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 09:13

GÜNCELLEME: 23 Eylül 2026 - 09:41

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Avrupa ve dünya ilk hasat İznik zeytinyağını tercih ediyor

İlk hasat süreci ve yöntemleri:

İznik'in Göllüce Mahallesi'nde zeytin üreticisi Oğuz Yıldırım, sezonun ilk zeytin hasadını gerçekleştirerek yeni sezonun ilk zeytinyağını üretti. Sabahın erken saatlerinde özenle toplanan yeşil zeytinler, bekletilmeden tesislere götürülerek soğuk sıkım yöntemiyle işleniyor. Bu yaklaşım, zeytinin aromasını korurken yüksek polifenol değeri taşıyan yağ elde edilmesini sağlıyor.

Erken hasatta verim daha düşük olsa da kalite ön planda tutuluyor; üreticiler yaklaşık 11 kilogram yeşil zeytinden 1 litre yağ elde edildiğini belirtiyor. Yıldırım, üretimin hijyenik ve el değmeden yapıldığını vurguluyor.

Dünya pazarındaki talep ve ödüller:

Yıldırım, ilk hasat ürünlerinin hem yurt içinde hem de uluslararası platformlarda ödüller aldığını ifade etti; ürünlere dünyada altın madalya ve Türkiye'de platin ödül verildi. Almanya, İngiltere, Ortadoğu ülkeleri ve Amerika'dan yoğun talep geldiğini, siparişlere yetişmekte zorlandıklarını aktarıyor.

Tesisin günlük sıkma kapasitesi 80 ton civarındayken, Yıldırım'ın kendisinin günlük işleme miktarının 30 tonu geçmediğini söyledi. Sezona dair ortalama üretimin ise 100 ton zeytinyağı düzeyinde gerçekleştiği bildirildi. İznik'te başlayan hasatla birlikte üreticiler, yüksek kaliteye sahip ilk hasat yağlarını dünya pazarlarına ulaştırmaya hazırlanıyor.

BURSA&#039;NIN İZNİK İLÇESİNE BAĞLI GÖLLÜCE MAHALLESİ&#039;NDE ZEYTİN ÜRETİCİSİ OĞUZ YILDIRIM, SEZONUN İLK...

BURSA'NIN İZNİK İLÇESİNE BAĞLI GÖLLÜCE MAHALLESİ'NDE ZEYTİN ÜRETİCİSİ OĞUZ YILDIRIM, SEZONUN İLK ZEYTİN HASADINI GERÇEKLEŞTİREREK YENİ SEZONUN İLK ZEYTİNYAĞINI ÜRETMEYE BAŞLADI. ERKEN HASAT EDİLEN YEŞİL ZEYTİNLERİN SOĞUK SIKIM YÖNTEMİYLE İŞLENMESİ SONUCU ELDE EDİLEN ZEYTİNYAĞI, BAŞTA AVRUPA OLMAK ÜZERE BİRÇOK ÜLKEDEN YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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