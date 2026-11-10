Ay-yıldızlı ekipten Atatürk için kampta anma töreni

TFF Hasan Doğan tesislerinde anma töreni:

A Milli Futbol Takımı, vefatının 88. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk için bu sabah kamp yaptığı TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde anma töreni düzenledi.

katılımcılar ve sorumlular:

Törene A Milli Takım'dan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Ediz Kıray, A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, teknik heyet, futbolcular ve milli takım personeli katıldı.

törenin akışı:

Saat 09.05'te yapılan saygı duruşunu takiben, törende İstiklal Marşı'nın okunmasıyla merasim sona erdi.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NDA, VEFATININ 88. YIL DÖNÜMÜNDE GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK İÇİN BU SABAH KAMP YAPTIĞI TFF HASAN DOĞAN MİLLİ TAKIMLAR KAMP VE EĞİTİM TESİSLERİ'NDE BİR ANMA TÖRENİ DÜZENLEDİ.